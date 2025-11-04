La frase de García Ortiz que se le "grabó en el alma" a la fiscal Lastra: "Eso ahora no importa"

Uno de los testimonios que apuntaron este lunes a Álvaro García Ortiz en el arranque del juicio en el Supremo fue el de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En su declaración, Lastra reveló una conversación con García Ortiz en la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ya se había publicado el contenido de los correos que se investigan.

Según explicó ante el juez, el fiscal general le llamó por teléfono cuando iba en el coche. "No le di ni los buenos días. Le pregunté, '¿Has filtrado los correos?'. Entonces me dijo que 'eso ahora no importa', pero a mí eso sí que me importaba, a mí si me importaba que se hubieran filtrado los correos; eso se me quedó grabado en el alma", ha asegurado ante la molesta mirada del fiscal general.

En su declaración, Lastra también habló de las prisas de García Ortiz por sacar una nota de prensa mientras la fiscal pedía tiempo para revisarla así como de lo ocurrido la noche del 13 de marzo de 2024, cuando ella y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, llamaron al fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, Julián Salto.

Rodríguez insistió a Salto en que le enviara los correos que se había cruzado con el abogado del novio de Díaz Ayuso, pues se los estaba reclamando el propio fiscal general. Salto finalmente se los envió, tal y como Rodríguez se lo confirmó a Lastra minutos después. "Me quedé pasmada", afirmó la fiscal. "A esas horas no sé yo si era el momento de andar mandando correos", añadía. "Lo dije literalmente: lo van a filtrar".