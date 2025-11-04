Solo el 6% de los inmigrantes que llegaron a España en 2024 lo hicieron por trabajo

España ha sido el quinto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más inmigrantes permanentes recibió en 2024, con 368.000 llegadas, según el informe 'La edición de 2025 de Perspectivas de las migraciones internacionales', de la OCDE, publicado este lunes.

En este sentido, según este informe, la migración permanente a los países de la OCDE disminuyó un 4% en 2024. En el caso de España lo hizo un 1,8% con respecto a los datos de 2023, cuando se registraron 374.900 entradas. No obstante, indica que "la migración permanente se mantiene en niveles históricamente altos a pesar del descenso".

Motivo de llegada a España

En cuanto a la radiografía de los 368.000 nuevos inmigrantes de larga duración o permanentes que recibió España en 2024, OCDE indica que esta cifra comprende un 32% que se benefician de la libre circulación, un 6% de trabajadores migrantes, un 39% de familiares (incluidos los familiares acompañantes) y un 5% de migrantes humanitarios.

El ranking de los cinco países con mayor migración permanente en 2024, según el estudio, son Estados Unidos, que registró 1,4 millones; Alemania, con 586.200; Canadá, con 483.600; Reino Unido, con 435.700; y España, con 368.000 inmigrantes.

Asimismo, el informe revela que la familia siguió siendo la principal razón de la migración permanente a los países de la OCDE. La migración laboral disminuyó (-21%), después de un aumento sostenido desde 2020. La migración humanitaria aumentó (23%) debido al alto número de solicitudes de asilo en los años anteriores y a un nivel récord de nuevos refugiados reasentados (19%).

El número de nuevos solicitantes de asilo en la OCDE continuó aumentando (13%) y fue el más alto registrado, con 3 millones de nuevas solicitudes registradas en 2024. El aumento fue impulsado por Estados Unidos, pero también se registraron aumentos en Canadá y el Reino Unido, mientras que en el resto de la OCDE el número de solicitudes disminuyó.

Las detecciones de cruces fronterizos irregulares en las fronteras de la Unión Europea (UE) disminuyeron en 2024 (37%), al igual que los encuentros con la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos (48%), mientras que las detecciones de intentos de entrar irregularmente al Reino Unido aumentaron un 19%. Al mismo tiempo, los retornos desde la UE, el Reino Unido y Estados Unidos aumentaron de manera constante entre 2021 y 2024.