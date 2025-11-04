Torres dice que "deseaba este informe" y anuncia una demanda contra Aldama

El ministro Ángel Víctor Torres ha adoptado un tono victimista y ha reiterado que los partidos de la oposición deben "disculparse" por haberle difamado. "Deseaba este informe", ha deslizado el titular de Política Territorial desde su ministerio, donde ha negado mantener una "relación estrecha" con el empresario Víctor de Aldama. Además, ha anunciado la interposición de una demanda por "intromisión a mi honor personal y familiar, a mi intimidad y a mi propia imagen".

Pese a que el informe de la UCO revela que Torres participó activamente en la adquisición de mascarillas a la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión, el ministro sostiene que dicho documento le exime de cualquier implicación en el caso, amparándose en que no existen "ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas sexualmente".

"Hoy es un día feliz, un día de satisfacción y un día en el que las cosas se ponen en su sitio", ha proclamado Torres, en plena sintonía con la euforia exhibida por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, al negar las conclusiones reflejadas por la UCO en su informe sobre las conversaciones entre Koldo García y el propio ministro relativas a la tramitación de los pagos.

"¿Por qué se inventó que yo iba a pisos con mujeres explotadas sexualmente, por qué se inventó que yo iba a pisos en Madrid para hablar de temas de refinería? Si eso hubiera sido así estaría en el informe de la UCO", ha argumentado Torres, que se ha jactado de repetir que en el informe no se habla de "mujeres explotadas sexualmente" en alusión a las declaraciones vertidas por el empresario Aldama, después de que el magistrado recogiera en el auto que "las declaraciones incriminatorias efectuadas por Aldama en sede judicial, aparecen en cada uno de los aspectos esenciales indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación".

"Tergiversan mis palabras en las comisiones de investigación", ha afirmado Torres, después de que quedara reflejado que el ministro mintió en la Cámara Alta al negar tener trato personal con Aldama, pese a que, según las informaciones, compartió al menos una cena con él. Asimismo, hace poco más de un año, Torres sostuvo que "ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia", en referencia a Koldo García.