Menú
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha insistido en esRadio que "hay que resistir, pelear, aguantar y confiar", pidiendo "votar por el cambio".

Ayuso aclamada en Las Rozas durante el programa de 'La Noche de Cuesta'

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha insistido en esRadio que "hay que resistir, pelear, aguantar y confiar", pidiendo "votar por el cambio".

Temas

0
comentarios