El PP estudia denunciar a Ángel Víctor Torres y otros ministros por falso testimonio

El PP estudia emprender acciones legales por falso testimonio contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por "mentir" en una comisión de investigación, después de las revelaciones hechas por el informe de la UCO que confirman que habría tenido relación con Víctor de Aldama. Torres, sin embargo, asegura que se querellará contra el considerado "nexo corruptor" de la trama.

Según trasladan desde la dirección del PP, contemplan esta posibilidad ya que el ministro se enfrenta a un delito penal, como ocurre con otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que han pasado por el Senado, incluido el presidente, que según señalan algunos miembros del partido "preparó su comparecencia con un abogado" para, precisamente, evitar acciones judiciales.

El PP ha analizado de manera pormenorizada el testimonio protagonizado por varios ministros y altos cargos, como Pilar Alegría, hasta concluir que una docena habrían "mentido", después de las revelaciones hechas por la UCO y de las informaciones periodísticas. Un ejemplo es lo sucedido en distintos paradores con José Luis Ábalos. Mentir en comisión de investigación acarrea penas de prisión de seis meses a un año, según el Código Penal.

Los servicios jurídicos del partido estudian al detalle las acciones que podrían llevarse a cabo para que la posible querella prospere. En la memoria, la denuncia presentada por financiación irregular del PSOE en base al testimonio, en ese momento anónimo, de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros a Ferraz. La denuncia se archivó pero después se conoció su testimonio y se publicó el informe de la UCO con sobres llenos de billetes.

"No descartamos nada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este martes en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI que "no descartamos ninguna acción", al ser preguntado sobre posibles acciones judiciales contra Torres y otros dirigentes socialistas. "Torres mintió en la comisión de investigación del Senado y eso es un delito", advirtió, en relación a su declaración sobre que no conocía a Aldama.

"Está metido en un gran lío", añadió el secretario general del PP, que ironizó con que Pedro Sánchez "no tiene precio como cazatalentos", en referencia a sus números dos en el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres o la propia presidenta de las Cortes, Francina Armengol, también en el ojo del huracán por su etapa como presidenta de Baleares por la compra de mascarillas en plena pandemia.

El PP ya avanzó que estudian una posible querella contra Armengol por el bloqueo de las leyes que lleva a cabo en el Congreso, contra las iniciativas del PP, muchas de ellas con posibilidades de salir adelante. Entre ellas, las referidas a la ocupación, que podrían contar con el apoyo de Junts. Pese a haber sido aprobadas en el Senado, la Mesa de la Cámara Baja las retiene recurriendo a la artimaña de prolongar el período de enmiendas sin límite.