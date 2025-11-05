El PSOE cancela el acto de Sánchez con Gallardo alegando lluvias, en plena tormenta interna en Extremadura

El PSOE ha cancelado el primer acto de precampaña previsto entre el presidente Pedro Sánchez y el candidato socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a unas horas de celebrarse, amparándose en el temporal de lluvias. La decisión llega en un momento especialmente delicado para la federación extremeña, donde las divisiones internas se agravan día a día. Coincide, además, con la difusión por El Mundo de un vídeo grabado durante el Comité Extraordinario del PSOE de Extremadura, celebrado a puerta cerrada, en el que Gallardo anunciaba oficialmente su candidatura, y donde se observa a Miguel Ángel Morales instándole a renunciar a encabezar la lista ante los procesos judiciales que pesan sobre él.

"Le pido a Miguel Ángel (Gallardo) que reflexione y que vea que su situación personal puede condicionar el voto de los ciudadanos que de buena voluntad se pueden sentir engañados o influenciados porque el partido es lo importante", recoge el vídeo donde además critica la intromisión de la dirección nacional.

"El Comité Electoral ha tomado esta decisión para evitar desplazamientos de las personas que tenían previsto acudir al acto desde diferentes puntos de Extremadura", reza el comunicado difundido por el partido, en referencia al que iba a ser el primer acto de precampaña en el que Pedro Sánchez mostrara su apoyo directo a su candidato socialista. Miguel Ángel Gallardo se enfrenta actualmente a un juicio junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que podría acabar inhabilitado.

Antes de la convocatoria electoral por parte de María Guardiola, sectores del PSOE extremeño ya consideraban imprescindible la celebración de unas primarias para evitar que Gallardo encabezara la candidatura. Sin embargo, la celeridad de la convocatoria frustró cualquier posibilidad de articular un plan B, dejando al descubierto las profundas grietas en el partido a poco más de un mes de los comicios, mientras Gallardo insiste en que no ha cometido ninguna irregularidad.

Según el PSOE de Extremadura, el acto público solo se aplaza y se buscará otra fecha para su celebración en Mérida.