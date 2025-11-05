El túnel entre España y Marruecos: un proyecto histórico que amenaza con convertirse en realidad

El proyecto de un túnel que conecte a España con Marruecos podría ver la luz más pronto que tarde. Según un informe de Herrenknect, la empresa alemana líder en tuneladoras, el proyecto técnicamente viable a pesar de su complejidad. El estudio fue encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez para comprobar si era posible poner en marcha un plan histórico que lleva más de medio siglo en estudio.

El informe, que fue encargado formalmente por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa), dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, ha evaluado las posibilidades reales de construir un túnel ferroviario en los tramos más complejos, debido a que existen zonas con condiciones geológicas extremas. Según adelantó el diario Vozpópuli, este informe está en manos del Ejecutivo de Sánchez, que está maniobrando para planificar una licitación de un primer túnel exploratorio en los próximos meses.

Este proyecto viene de muchos años atrás. En 1928, el arquitecto alemán Herman Sörgel propuso por primera vez un proyecto faraónico que uniría Europa y África desde Gibraltar. Según su análisis, esta presa gigantesca contaría con 35 kilómetros de longitud y dispondría de torres de control de 400 metros de altura. Pero la ambición del arquitecto alemán no se quedó ahí: su proyecto Atlantropa incluía otras dos presas para que el viejo continente se beneficiase solucionando la superpoblación y un mayor desarrollo eléctrico.

Ahora, casi 100 años después, la empresa de tuneladoras considera que este proyecto puede salir adelante con las técnicas de ingeniería actuales. Eso sí, también advierten de su alta complejidad a nivel logístico y el gran esfuerzo económico que supondría tanto para España como para el país vecino.

Comienzo de obras

Según los plazos planteados, la primera fase, que incluiría una galería de reconocimiento, llevaría entre 6 y 9 años hacerla. La longitud del túnel se acercaría a los 40 kilómetros. Además, según ha explicado Secegsa, la terminal española se situaría en el entorno de Vejer de la Frontera, y la integración con la Red Ferroviaria de Interés General se daría a través de una nueva conexión con la línea Cádiz-Sevilla.

El presupuesto de las obras del proyecto en territorio español podría alcanzar los 9.000 millones de euros y según explica Vozpópuli, la intención más optimista es que las obras comiencen en 2030 coincidiendo con el Mundial que acoge España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, lo más probables es que el proyecto arranque a partir de 2040.

Tanto este estudio como los anteriores -por ejemplo, el del arquitecto alemán Herman Sörgel-, defienden que esta conexión consolidaría a la Península Ibérica como nexo clave entre Europa y África, obteniendo un papel fundamental en asuntos de transporte y energía. En el caso de España, este proyecto siempre ha estado en el punto de mira desde hace muchos años.

De hecho, el primer acuerdo bilateral formal entre España y Marruecos sobre este asunto se firmó el 24 de octubre de 1979. En los años 1960 ya se debatía sobre la construcción del puente a raíz del éxito de otras infraestructuras como el puente Carranza en Cádiz y el aumento del tráfico mercantil y de pasajeros entre Marruecos y Algeciras. Y ahora, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, este plan se ha reactivado considerablemente con inversiones millonarias.