La vinculación de Ángel Víctor Torres a la trama de Koldo no vino sólo de la mano de las mascarillas y los test contra el covid. También ha aparecido el rastro de obras públicas en el informe de la UCO que el Gobierno devalúa. En concreto una obra, la de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife. Y al mes se licitó.

El informe de la UCO relata infinidad de vinculaciones de Torres con la trama: "Acto seguido, se producen varias conversaciones entre Víctor de Aldama e Iñigo Rotaeche [otro de los empresarios implicados en la trama] sobre el informe del Director del Servicio Canario de Salud y la respuesta que dará Soluciones de Gestión al mismo. A última hora de este día, Koldo contacta con Víctor de Aldama, diciéndole que ya habló con Canarias y que quiere el informe que van a mandar, solicitándole que afinen la respuesta". Hasta ahí una conversación más sobre material sanitario frente al covid.

"La obra hay que hacerla"

Pero hubo más. En un momento dado, en noviembre de 2020, Koldo le dijo lo siguiente a Torres: "Tengo un tema que comentar para que me digas, es la obra Obra de Valleseco (Santa Cruz de Tenerife), su autorización por el Consejo de Ministros la tienen bloqueada. ¿Qué quieres hacer con esto?". La respuesta de Torres fue rápida: "La obra hay que hacerla. Pero cojo avión. Y te llamo o llama ya Olivera".

¿Quién es Olivera? Pues justo el actual jefe de gabinete de Torres y entonces director de la sanidad canaria. Y también el que recibió el mensaje de "Te juro que te lo pago en carne" o en "carreteras" o en "puentes" de la boca de Koldo García Izaguirre.

"En relación con los problemas surgidos en las remesas de mascarillas, el día 30 de abril, Antonio Olivera reenvía un mensaje a Koldo adjuntando la valoración de unas mascarillas que la Administración canaria habría adquirido, indicando que los tres primeros tipos de mascarillas que aparecen serían las vendidas por Soluciones de Gestión, descartando la idoneidad del primer tipo de mascarillas", añade la UCO en otro fragmento de su informe. Pese a todo ello, Canarias empieza a pagar: "En esta misma conversación, y pese a los problemas que parecen presentar las mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión, Antonio Olivera informa a Koldo que ya se ha puesto en marcha el proceso del pago del 50%", detalla la UCO.

Informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres

Unos días más tarde, concretamente el 4 de mayo, Antonio Olivera contacta con Koldo para comentarle que "había detectado el problema, refiriéndose posiblemente a las mascarillas, añadiendo que la última oferta solo le había llegado a él, y «Ana» (posiblemente Ana María Pérez) pensaba que se trataba de envíos anteriores, a lo que Koldo le pide que lo arregle: "Por favor arréglalo que me están volviendo loco estos tíos", contestando Antonio Olivera que ya lo ha pasado por WhatsApp (se entiende que a Ana María Pérez y que se encarga de confirmarlo". Y en ese momento comienza la explosión de Koldo ofreciendo agradecimiento: "Te juro que te lo agradeceré en carne"; "y te querré mucho"; "y te pondré puentes"; "y carreteras".

Lo más llamativo es que en un mes la obra citada fue autorizada y sacada a licitación: "El Gobierno autoriza la contratación de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de Charcos en Valleseco", comunicó el Gobierno de Sánchez en diciembre de ese mismo 2020. "El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha autorizado a la Autoridad Portuaria de S.C. de Tenerife la contratación de las obras correspondientes al proyecto de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de Charcos del área funcional de Valleseco (fase 2)", registró el Gobierno aquel 15 de diciembre.

"El contrato, que tiene un valor estimado de 16,83 millones de euros y una duración de 24 meses, permitirá recuperar un espacio abandonado para el uso ciudadano abriendo la ciudad al mar, de conformidad con el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos", añadió el acuerdo del Consejo de Ministros.