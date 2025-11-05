¿Puede ser imputado Ángel Víctor Torres por todas estas mentiras que soltó en el Senado?

A pesar de que el ministro socialista Ángel Víctor Torres ha asegurado este martes que el día en el que se ha publicado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre él es un día "feliz" porque este no hace referencia a que pidiese mordidas por haber presionado a otorgar contratos de adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión, este no ha reparado en las mentiras que profirió en la Comisión de Investigación del Senado y que este mismo informe deja al descubierto.

Por todas ellas, Torres podría haber incurrido en un delito de falso testimonio; si bien se debe demostrar que este faltó a la verdad de forma clara. Por ello, el PP está considerando qué acciones legales podrían llevar a cabo, según lo ha explicado el secretario general del partido, Miguel Tellado, en una entrevista ofrecida al programa Es La Mañana de Federico de esRadio. En este marco, los populares podrían elevar el caso de la Comisión Koldo del Senado a la Mesa de la Cámara Alta y que esta lo traslade a la Fiscalía, órgano encargado de estudiar si existen indicios de delito.

En este caso, Ángel Víctor Torres se enfrentaría a lo estipulado en el artículo 502.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Este clarifica que aquel "que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Penas a las que se podría enfrentar el actual ministro de Política Territorial si la Fiscalía entiende que faltó gravemente a la verdad.

Las mentiras de Ángel Víctor

Para ello, es necesario repasar las palabras que el expresidente canario ha esbozado en la Comisión Koldo del Senado, a la que ha asistido en dos ocasiones; el 28 de noviembre de 2024 y el 21 de enero de 2025, cuando se pidió que volviera a comparecer después de publicarse un mensaje que le había mandado Víctor de Aldama, a quien había dicho no conocer. En ambas ha negado categóricamente que haya pedido una comisión ilegal de 50.000 euros —como le acusó Aldama— y ha situado en la demostración de esta petición la línea roja por la que debería dimitir y abandonar la vida política.

Sin embargo, en ambas comisiones, Torres deslizó que su relación con Koldo García estaba enfocada a sus labores del Ministerio de Fomento y no en torno a otras cuestiones, si bien dejaba claro que atendía a cualquiera que le ofreciese una empresa que ofreciese material sanitario durante la pandemia. Aun así, al ser preguntado sobre si Koldo o el exministro José Luis Ábalos le habían recomendado la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión, Torres lo negó.

Algo que queda desmentido por el nuevo informe de la UCO, que detalla cómo las conversaciones entre Koldo y Torres sobre el pago de las mascarillas y cómo el que fuera presidente canario presionó en numerosas ocasiones para que se procediese al pago. Tanto fue así que Torres perdió el control y se desahogó en un mensaje a Koldo ante la negativa de la responsable económica de realizar el pago: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire".

Presionó para formalizar el contrato

De la misma forma, aseguraba en dichas comisiones que no tenía conocimiento del expediente de contratación y que este fue tramitado de forma habitual por el proceso de contratación abierta; cuando la realidad es que Torres estuvo pendiente de la contratación de Soluciones de Gestión hasta el punto que presionó a sus subordinados para que se formalizase el contrato.

Asimismo, mientras que defendía que el precio de las mascarillas eran baratas para el precio que se estaba pagando en este momento, obviaba que la responsable económica había expresado sus dudas acerca de ellas porque se había "comprado mascarillas más baratas" y apostaba por no realizar el pago independientemente de dónde viniera la empresa recomendada, que en este caso era del Ministerio de Transportes.

Respecto al proyecto de vuelos seguros para los que Canarias necesitaba pruebas PCR y una autorización del protocolo por parte del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, Torres aseguró que "en absoluto" había intermediado directa o indirectamente con Illa. Por su parte, el informe de la UCO desvela que Koldo ejercía de intermediario con el Gobierno y llegó a organizar una especie de reunión por medio de Ábalos en la que habrían participado el titular de Fomento, Illa y "Pedro" aludiendo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Posibles nuevos informes

En cualquier caso, recaería en manos de la Fiscalía que se abra el caso, teniendo esta una estructura jerárquica en la que, en última instancia, la responsabilidad recae sobre Álvaro García Ortiz. También es cierto que no existe apenas jurisprudencia a este respecto, por lo que parece complicado que el ministro sea imputado por estos motivos.

Por otra parte, cabe recordar que el informe de la UCO que hemos conocido este lunes se refería al caso mascarillas y que Torres también podría estar involucrado en el caso hidrocarburos, causa que corresponde a la Audiencia Nacional y sobre la que ha negado en todo caso su vinculación en sede parlamentaria; algo que podría quedar desmentido en nuevos informes.