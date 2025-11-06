El PP cerca a Sánchez por los prostíbulos de su suegro: cita a los tesoreros de las primarias

El Partido Popular ha anunciado que llamará a declarar al Senado al extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, y al expresidente y actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que financiaron las primarias de Pedro Sánchez que le auparon a la secretaría general del PSOE. Lo hace después de que el presidente dijera en la comisión de investigación que "no sabía" si su suegro las pagó.

"Vamos a ver si a los responsables de las cuentas de las primarias les consta", ha dicho la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en rueda de prensa, donde ha dicho que acaban de incluirles en el listado de comparecientes. El secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmaba este miércoles en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que se ampliarían los nombres para ser citados ante las últimas revelaciones de la UCO.

Según fuentes del PP, se trata de averiguar el origen del dinero utilizado para los gastos que iban aparejados al viaje realizado en el Peugeot que le permitió ganar las primarias. En el coche iba acompañado de varios de los procesados por corrupción, su exsecretario de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además del que fuera chófer, Koldo García.

García ha anunciado además que volverán a llamar al Senado al ministro Ángel Víctor Torres después del informe de la UCO que acreditaría que no dijo la verdad en su comparecencia en la comisión de investigación. Fuentes del PP aseguran que vendrá en noviembre o diciembre. Después, el partido decidirá si le denuncia por la vía penal por un delito de falso testimonio, tal y como informó Libertad Digital. Algo que estudian hacer con varios intervinientes.