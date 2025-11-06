El PP exige a Sánchez que comparezca por la investigación sobre la financiación del PSOE

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca de forma urgente en el Congreso para dar explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Tellado ha recordado que la Audiencia Nacional investigará "el trasiego de billetes en Ferraz y los descontrolados y cuantiosos pagos en efectivo", señalando que el caso "merece una respuesta inmediata del Ejecutivo".

"El presidente de nada se acuerda y nada le consta", ha criticado el dirigente popular, acusando al Gobierno de "seguir con su cantinela" mientras crecen las sospechas sobre el uso de fondos dentro del partido socialista.