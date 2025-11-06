Junts anuncia que vetará todas las leyes que salgan del Consejo de Ministros

Miriam Nogueras y los otros seis diputados de Junts en el Congreso han comparecido en la mañana de este jueves para profundizar su ruptura con Pedro Sánchez y el Gobierno. La portavoz ha asegurado que a partir de ahora vetará todas las leyes que proponga el Ejecutivo y ha mencionado específicamente la "ley Begoña", es decir, el asalto a la Justicia de Bolaños.

Junts ha ratificado la ruptura anunciada por el fugado Carles Puigdemont y ha anunciado enmienda a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados. Según sus cálculos, la medida afectará a unas 50 iniciativas legislativas entre ellas la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como ‘ley Bolaños’. "La legislatura queda bloqueada", ha sostenido Nogueras dando un paso más en su ofensiva política en medio de la presión creciente de Alianza Catalana.

"No votaremos a favor de las 21 leyes que están acabando su tramitación y las nueve que ya han pasado al consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al congreso. El Partido Socialista no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el techo de gasto ni podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o Begoña. El Gobierno ha perdido, por tanto su capacidad legislativa. Esto es un baño de realidad para Sumar y Psoe", ha sentenciado. Las únicas cinco iniciativas que contarán con el respaldo de Junts son la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, la Ley de Economía Social, la Ley del Cine, la Ley de Movilidad Sostenible y el real decreto que amplía la cobertura de la ley ELA.

No obstante, Junts deja la puerta abierta a la negociación, siempre y cuando el Gobierno acepte cumplir con las exigencias planteadas por la formación. Pese a ello, expresan su escepticismo: sostienen que si el Ejecutivo no ha atendido sus demandas en los dos últimos años, resulta poco probable que lo haga ahora. El partido recalca que la responsabilidad de garantizar la estabilidad parlamentaria recae en Pedro Sánchez y niega que se hayan iniciado contactos con el Ejecutivo para negociar los Presupuestos Generales del Estado. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros", ha insistido Nogueras desde el Congreso de los Diputados.

En todo caso, Nogueras ha evitado responder si Junts estaría dispuesto a respaldar una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque en privado reiteran que "se ha acabado" y que se trata de una "ruptura absoluta".

El Gobierno tranquilo

La imposibilidad de que el Gobierno logre aprobar alguna de sus normas en el Congreso de los Diputados no parece haber alterado al Ejecutivo, que se muestra decidido a mantenerse pese a su limitada capacidad legislativa. Fuentes socialistas aseguran que su objetivo es "garantizar que los acuerdos se traduzcan en hechos", subrayando que "cumplen con lo pactado".

"En aquello que depende de nosotros, estamos cumpliendo con lo acordado. En los compromisos que requieren la participación de otras instituciones, seguimos trabajando para que también se cumplan", añaden, en alusión a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, bloqueada por el rechazo de varios Estados miembros, entre ellos Alemania.

En cualquier caso, insisten en que su "mejor baza es el diálogo", aunque el partido de Carles Puigdemont haya anunciado que no habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que obligará a prorrogar los aprobados en 2022.