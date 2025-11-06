La amnistía silenciosa: el pacto oculto de Sánchez con Bildu entra en su última fase

Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, uno de los asesinos más crueles de la historia criminal de España, ha sido el último preso de ETA beneficiado por la Consejería de Justicia del País Vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José.

Gadafi, condenado a 1.123 años de prisión por haber cometido 15 asesinatos y 20 atentados, ya puede disfrutar del régimen de semilibertad que le permite salir a la calle y sólo acudir a prisión para dormir.

Con Gadafi ya son 130 los miembros de ETA que han recibido el tercer grado desde que Pedro Sánchez llegó al poder gracias, entre otros, al apoyo parlamentario de Bildu. A día de hoy, dos de cada tres presos de ETA está cumpliendo condena fuera de prisión.

En el nuevo episodio de ‘La Radioteca, con Dieter Brandau’, titulado ‘La amnistía silenciosa’, se cuentan los detalles de la operación política a tres bandas con la que PSOE, Bildu y el PNV han logrado vaciar las cárceles de terroristas en un tiempo récord.

Precisamente, este nuevo episodio de La Radioteca tiene como objetivo romper el silencio sobre esta amnistía masiva y encubierta. Y para ello se recordará la historia de una de las víctimas mortales de Gadafi: el pequeño Fabio, de tan solo dos años de edad. Antonio, el padre que vio morir a Fabio en sus brazos, tiene que hacer más de 1.500 kilómetros por carretera ida y vuelta si quiere visitar la tumba de su hijo.