Torres, el "íntimo de Koldo": así llamaban al ministro los miembros de la trama investigada por organización criminal

"Íntimo de Koldo". Ni conocido, ni cercano, ni amigo. "Íntimo de Koldo": así se referían los miembros de la trama investigada por organización criminal al entonces presidente de Canarias y ahora ministro de Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres. Y no lo hacía en conversaciones externas sino en los mensajes que se enviaban entre ellos para referirse a los avances en los negocios de mascarillas, test, etc. que llevaban entre manos y que negociaban, entre otros, con Torres.

Un mensaje captado por la UCO ha dejado constancia de la relevancia de Torres y de sus relaciones con Koldo García Izaguirre: "Esa misma noche, Ignacio Díaz habla con Javier Serrano sobre la reunión que habría mantenido en Tenerife el día anterior, donde le dice, refiriéndose a Víctor Torres, que es «Íntimo de Koldo», y que más tarde le cuenta". Lo que le cuenta es que el negocio de los test PCR marcha por buen camino porque Torres se está implicando. Lo cierto es que el ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García mantenían una relación permanente. Y que la versión que ha vendido Torres de que tenían contactos ocasionales es radicalmente falsa.

Koldo, pieza clave de la trama, negociaba todo lo relacionado con las mascarillas y los test frente al covid con el entonces presidente autonómico y ahora ministro de Pedro Sánchez. Torres llegó a usar a Koldo como interlocutor con el Gobierno y enlace con Pedro Sánchez para solventar problemas: "Yo te ayudo en todo", llegó a decirle Koldo en un mensaje del dos de diciembre de 2020.

Cena con Aldama y Armengol

Y Torres llegó a tener programada una cena con Aldama a la que tenía que acudir, además, Francina Armengol. La presidenta balear por aquellas fechas y ahora presidenta del Congreso no acudió. Pero sí lo hizo Torres y el propio Aldama. Porque llegaron a cenar juntos, como señala la UCO.

"Buenos días Koldo, llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, centrado en este asunto, hay resistencia de Ana [Pérez, la responsable económica de la Sanidad canaria], no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades", le dijo Torres a Koldo en uno de los audios transcritos por la UCO. "Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y, durante el día de hoy, espero tener ya las respuestas, o sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos ¿eh?", añade el ahora ministro de Sánchez.

Informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres

Y la UCO señala: "La persona que se menciona como «Ana», podría tratarse de Ana María Pérez, Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, y en cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, ya que, según se ha detallado anteriormente, se habría reunido con él, y supuestamente con Koldo, el día 15 de julio de 2020".

Y Torres no se quedó ahí, porque incluso maniobró con Koldo para reunirse con Pedro Sánchez y Salvador Illa. La UCO ha intervenido otros mensajes en los que se puede comprobar igualmente la connivencia del ministro de Política Territorial con la trama con respecto al negocio del material sanitario y revelan las gestiones con Koldo para poder hablar con el presidente del Gobierno, por ejemplo, con respecto a los controles en los aeropuertos. ¿Y qué pasaba en esa área? Pues que Torres quería una mayor apertura de los aeropuertos y eso suponía toda una vía adicional de negocios: los test anticovid. Porque la apertura de los aeropuertos implicaba la necesidad de un segundo control, el de los test. Y la trama también vendía los test.

"Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro (sic)", Torres llegó a afirmar en la conversación.