Torres se implicó en la defensa de la empresa Megalab para vender test de la trama con la venia de Air Europa

La versión del Gobierno de que el informe de la UCO demuestra una pretendida inocencia de Ángel Víctor Torres hace aguas por todas partes. El que fuera presidente de Canarias en la época del covid y ahora ha sido ascendido por Pedro Sánchez a ministro aparece implicado a cada paso en las distintas gestiones económicas de los negocios de la trama socialista de Koldo. Se implicó ante Sánchez, se implicó ante Salvador Illa, se implicó ante sus técnicos de Sanidad. Y se implicó hasta en la defensa del proyecto de venta de test PCR en puertos y aeropuertos lanzado por la empresa Eurofins Megalab.

La UCO ha captado conversaciones que demuestran esa implicación: "Durante la tarde de este mismo día (17 de agosto de 2020), Koldo le envía a Ricardo Mar (jefe de gabinete de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) la presentación de Megalab sobre el control de pasajeros, como respuesta, Ricardo Mar le reenvía un mensaje que habría recibido de otra persona, diciendo que, como es un tema de seguridad y de los protocolos que tiene cada compañía, va a hablar con el jefe de operaciones de Air Europa. La charla, por lo visto, debió ser fructífera. Porque "a continuación, Víctor de Aldama le dice a Ignacio Díaz (otro miembro de la red empresarial de la trama) que hay una reunión el día 1 de septiembre a las doce con Javier Marín San Andrés, Consejero ejecutivo y Director General de Aeropuertos de AENA".

"Al día siguiente, el 18 de agosto, Ignacio Díaz envía un audio al grupo de WhatsApp "Fertinvest", donde dice que le acaba de llamar Víctor, supuestamente Víctor de Aldama, y que al final sí que van a ver "al jefe", pudiendo referirse a José Luis Ábalos. Del mismo modo, les informa que tienen que hacer un protocolo de urgencias porque una de las empleadas de hogar, a quien se refieren como "jefe", ha dado positivo, se entiende que, en covid, y tienen que hacer un test PCR a todo el equipo de seguridad, a él mismo, y al equipo de la casa, que serían quince personas", añade la UCO.

Contacto con el asesor del Presidente

En ese momento contactan con David Delgado, asesor de Ángel Víctor Torres en la Presidencia de Canarias: "Ya por la tarde de este mismo día, David Delgado habla directamente con Ignacio Díaz, para organizar una exposición para el Presidente de Canarias, que parece que tendrá lugar en el despacho del Parlamento, y le pregunta por el nombre exacto de la empresa, respondiendo Ignacio Díaz que es "[...] Eurofins Megalab. Al parecer, a la citada exposición, también iría Diego Siguero, el cual le envía a Ignacio Díaz los datos del hotel que habría reservado, quedando en el mismo cuando llegue a Canarias. A su vez, Víctor de Aldama manda un audio a Ignacio Díaz pidiéndole los datos de Megalab para su contratación", como señala la UCO.

Más tarde, "Ignacio Díaz envía a Víctor de Aldama un dossier titulado "Protocolo y necesidades test covid 19 en aeropuertos" de la sociedad Fertinvest. Ya por la noche, Ignacio Díaz contacta con el asesor del Presidente de Canarias para informarle que ya están en Tenerife y confirmar la reunión del día siguiente será a las 09:00 horas, respondiendo éste afirmativamente y explicándole que acudan a la sede del Parlamento de Canarias".

Ignacio Díaz envió un audio a "Víctor de Aldama: "Víctor, ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Acabamos de salir ya de estar con Álvaro. Bien. Se nos ha ocurrido una cosa chula, tío que vamos a planearlo, vamos a meterlo en la presentación... Le hemos dicho te montamos un laboratorio en los cruceros, un laboratorio in situ, en el barco, así cuando bajen, se analiza antes de bajar y si están limpios bajan, y también lo de las terminales... o sea le hemos comentado todo, pero se nos ha ocurrido lo de hacerle a las navieras... meterle un laboratorio dentro del barco, me parece buena idea. Él me ha preguntado por lo de Sanidad también, que qué dice Sanidad y le he dicho que están en ello y nos dirían algo lo antes posible, así que bien, nos ha ido bien, luego que te cuenten ellos, espero que a ti también, espero que ya dejes eso cerradito, venga un abrazo, chao". El negocio marchaba.

"Esa misma noche, Ignacio Díaz habla con Javier Serrano sobre la reunión que habría mantenido en Tenerife el día anterior, donde le dice, refiriéndose a Víctor Torres, que es "Íntimo de Koldo", y que más tarde le cuenta", añade la UCO. "Pasadas ya las doce de la noche, Ignacio Díaz le comunica a Diego Siguero que ha hablado con Víctor de Aldama y le ha dado buenas noticias, quedando en hablar al día siguiente, especificando que "mejor no hablar de números por teléfono".

Y, por fin, "al día siguiente, el 21 de agosto, Koldo envía un mensaje a Víctor Torres para que insista con el tema de los test PCR".

Días más tarde, Ignacio Díaz estaba citado en el Ministerio de Transportes, éste envía un mensaje al Presidente de Canarias, en el cual se presenta recordándole que estuvo en la presentación que se hizo en su despacho y le pide el contacto del Consejero de Sanidad, asimismo, le informa que en Baleares están avanzando en el proyecto. Víctor Torres le facilita el contacto solicitado, pero le pide hablar con él sobre los avances, también le pide que le envíe la información que le había facilitado anteriormente, añadiendo que ha hablado con Salvador Illa, Ministro de Sanidad, y que parece que hay buena recepción".