Un sorprendente Turull acusa a la Abogacía del Estado del bofetón del Tribunal de Derechos Humanos

Pintoresca comparecencia en el parlamento catalán del secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los protagonistas del día al ser uno de los demandantes a los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no les ha dado la razón en su denuncia contra el Tribunal Supremo por detención arbitraria.

De entrada ha dicho que respetan al TEDH y su sentencia, pero que no la comparten porque "siempre hay eso que dicen del texto y el contexto, que el hecho de mi encarcelamiento en medio del debate de investidura fuese una iniciativa que respondiera a criterios políticos, a una estrategia política eso no me lo quitará nunca nadie".

El dirigente separatista, indultado y amnistiado, ha insistido en que si no hubiera optado a la presidencia de la Generalidad el Tribunal Supremo no hubiera optado por su detención. Para explicar la sentencia del TEDH, adoptada por unanimidad, Turull ha comentado que "aquí lo que ha habido es la estrategia de la Abogacía del Estado en todo este recurso que, obviamente, ha decorado y ha afinado mucho jurídicamente lo que fue una decisión política".

Que lo volvería a hacer, dice

Él mismo se ha preguntado si lo volvería a hacer y se ha respondido que "lo volvería a hacer, evidentemente. Como haremos todo aquello que sea para confrontarnos y plantar cara contra este tipo de jueces que hacen más de justicieros contra el independentismo y por tanto nosotros esto lo batallaremos". Sin embargo, no hay un tribunal por encima del TEDH al que puedan acudir los separatistas.

Tras prometer más madera, ha reiterado que "por tanto, una cosa es el texto, el texto de la sentencia, de los artículos; y otra es el contexto. Y por tanto nosotros mantenemos que mi encarcelamiento en medio del debate de investidura respondió a criterios políticos para descabezar como dijo alguno el movimiento independentista. Y nosotros persistiremos hasta que veamos ganados nuestros derechos".

Turull ha hecho una declaración que ha durado exactamente un minuto y 55 segundos, es decir, 1:55 en el marcador de la red social X. El 155 fue el artículo que se aplicó para intervenir la autonomía de Cataluña y convocar elecciones autonómicas.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, los otros dos independentistas a los que el TEDH no da la razón todavía no han reaccionado.