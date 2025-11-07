Koldo García y Víctor de Aldama, citados a declarar por el caso mascarillas

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama los próximos 27 y 28 de noviembre, en el marco de la investigación sobre los contratos de compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia.

Ambos están señalados en la causa que analiza posibles irregularidades en la adjudicación de material sanitario por parte de administraciones públicas en los primeros meses de la crisis sanitaria. Las declaraciones se consideran clave para esclarecer el alcance de la trama y las responsabilidades políticas y empresariales implicadas.