Mientras Ángel Víctor Torres insiste en que el informe de la UCO avala su inocencia, los datos de ese mismo informe meten en más problemas al ministro de Pedro Sánchez.

Libertad Digital ha publicado ya las charlas que prueban las gestiones de Torres en favor del negocio de los test de la trama. Torres, de hecho, llegó a defender expresamente los planes de venta de Megalab, empresa de la trama que gestionaba ese negocio y lo hizo después de que se consultase a Air Europa.

Pues bien, la UCO también tiene pruebas de que esas gestiones fructificaron. Y es que el aval de Torres se sumó a un encuentro con el director de aeropuertos de AENA.

El papel de AENA en la trama

La UCO lo explica de la siguiente manera:

"A continuación, Víctor de Aldama le dice a Ignacio Díaz (otro de los miembros de la trama) que hay una reunión el día 1 de septiembre a las doce con Javier Marín San Andrés, consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de AENA".

Traducido, que AENA, bajo control del Gobierno, se sumó a las negociaciones.

"Ignacio Díaz aprovecha para preguntarle si mañana "¿vemos al jefe o al equipo del otro día?", contestando Víctor de Aldama que al equipo seguro y que el "jefe depende". La trama solía denominar como "jefe" a José Luís Ábalos.

Y es que los informes de la UCO describen un entorno recurrente en el que determinados protagonistas aparecen de forma recurrente en las actividades de la trama. Y, ahora, se suma a ese grupo Ángel Víctor Torres.

Hay que recordar que la UCO ya ha probado que el que fuera presidente de Canarias en época del covid y ahora ha sido ascendido por Pedro Sánchez a ministro aparece implicado a cada paso en las distintas gestiones económicas de los negocios de la trama socialista de Koldo.

Se implicó ante Sánchez, se implicó ante Salvador Illa, se implicó ante sus técnicos de Sanidad. Y se implicó hasta en la defensa del proyecto de venta de test PCR en puertos y aeropuertos lanzado por la empresa Eurofins Megalab.

Conversaciones que lo evidencian

"Durante la tarde de este mismo día (17 de agosto de 2020), Koldo le envía a Ricardo Mar (jefe de gabinete de José Luís Ábalos en el Ministerio de Transportes) la presentación de Megalab sobre el control de pasajeros, como respuesta, Ricardo Mar le reenvía un mensaje que habría recibido de otra persona, diciendo que, como es un tema de seguridad y de los protocolos que tiene cada compañía, va a hablar con el jefe de operaciones de Air Europa".

Y es que otro de los elementos habituales en las gestiones o contactos de la trama es Air Europa.

En las charlas figura otra persona: David Delgado, asesor de Ángel Víctor Torres en la Presidencia de Canarias:

"Ya por la tarde de este mismo día, David Delgado habla directamente con Ignacio Díaz, para organizar una exposición para el presidente de Canarias, que parece que tendrá lugar en el despacho del parlamento, y le pregunta por el nombre exacto de la empresa, respondiendo Ignacio Díaz que es "Eurofins Megalab". Al parecer, a la citada exposición, también iría David Siguero, el cual le envía a Ignacio Díaz los datos del hotel que habría reservado, quedando en el mismo cuando llegue a Canarias. A su vez, Víctor de Aldama manda un audio a Ignacio Díaz pidiéndole los datos de Megalab para su contratación", como señala la UCO.

La UCO narra también que: "Ignacio Díaz vuelve a ponerse en contacto con Víctor de Aldama para decirle que han incorporado a otra persona al equipo, un doctor en biomolecular, y que, si ven "al jefe", lo comentan para "dar más empaque todavía al equipo de trabajo".

"Al día siguiente, el 18 de agosto, Ignacio Díaz envía un audio al grupo de WhatsApp "Fertinvest", donde dice que le acaba de llamar Víctor,

supuestamente Víctor de Aldama y que al final sí que van a ver "al jefe", pudiendo referirse a José Luís Ábalos"