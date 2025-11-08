El demoledor informe de la UCO que destapa la relación de Ángel Víctor Torres con la trama PSOE

El ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García mantenían una relación permanente. Koldo, pieza clave de la trama, negociaba todo lo relacionado con las mascarillas y los test frente al covid con el entonces presidente autonómico y ahora ministro de Pedro Sánchez. Torres llegó a usar a Koldo como interlocutor con el Gobierno y enlace con Pedro Sánchez para solventar problemas: "Yo te ayudo en todo", llegó a decirle Koldo en un mensaje del dos de diciembre de 2020.

Torres incluso maniobró con Koldo para reunirse con Pedro Sánchez y Salvador Illa. La UCO ha intervenido otros mensajes en los que se puede comprobar igualmente la connivencia del ministro de Política Territorial con la trama con respecto al negocio del material sanitario y revelan las gestiones con Koldo para poder hablar con el presidente del Gobierno, por ejemplo, con respecto a los controles en los aeropuertos. ¿Y qué pasaba en esa área? Pues que Torres quería una mayor apertura de los aeropuertos y eso suponía toda una vía adicional de negocios: los test anticovid. Porque la apertura de los aeropuertos implicaba la necesidad de un segundo control, el de los test. Y la trama también vendía los test.

Es más, la UCO sospecha que Torres se vio con Aldama, precisamente, para que su Gobierno adquiriera los test de la trama de cara a esa apertura de los aeropuertos o para otros usos. El mismo informe incluye un mensaje del empresario a Torres en el que le llega a proponer abiertamente el negocio: "Soy Víctor, de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde", le dice.