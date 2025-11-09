El Partido Popular ganaría las elecciones generales si se celebraran hoy con un 33,6% de los votos, lo que le otorgaría 144 escaños. A 6,2 puntos se situaría el PSOE de Pedro Sánchez, que se quedaría con el 27,4% de los sufragios y 110 diputados. La encuesta, elaborada por Sigma Dos para el diario El Mundo, muestra también un ascenso histórico de Vox, que con un 16,2% del voto y 55 escaños obtendría su mejor resultado.

El dato más revelador del sondeo es, sin embargo, la sangría de votos que sufre la izquierda en favor de la formación de Santiago Abascal. Según el panel, Vox no sólo crece a costa del PP, sino que capta a casi 240.000 votantes procedentes del PSOE y de Sumar. Concretamente, un 2,5% del electorado socialista —unos 195.000 votos— y un 1,3% de los de Yolanda Díaz —casi 40.000— darían ahora su confianza a Vox, un trasvase inédito que evidencia el profundo malestar con el Gobierno de coalición.

A pesar de su primera posición, el PP de Alberto Núñez Feijóo sufre un ligero retroceso de dos décimas respecto al mes anterior. Esta caída se explica por la transferencia de casi 1,1 millones de sus antiguos votantes hacia Vox. Este movimiento consolida a la formación de Abascal como un actor clave a la derecha del espectro político, demostrando que su crecimiento no depende únicamente del descontento en la izquierda, sino también de su capacidad para atraer al electorado conservador.

Mientras tanto, el bloque gubernamental se resquebraja. El PSOE, aunque sube ligeramente dos décimas, no logra frenar la fuga de votantes hacia su derecha. Por su parte, la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, continúa su declive perdiendo un diputado y viendo cómo sus electores se reparten entre Podemos (24,2%) y el propio PSOE (13,7%), evidenciando la falta de consolidación de su proyecto.

La encuesta se basa en una muestra de 1.558 entrevistas realizadas entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre.