El acceso de la trama no fue sólo al Ministerio de José Luis Ábalos, tal y como señala el Tribunal Supremo. Se extendió a la "Administración" de una forma general. Y eso significa que la orden de penetración en distintas áreas del Gobierno de Pedro Sánchez difícilmente podría haberla dado el entonces ministro Ábalos, al menos, sin el consentimiento o el conocimiento del presidente del Gobierno.

El último auto del Tribunal Supremo explica que "Don José Luis Ábalos Meco fue nombrado ministro de Fomento del Gobierno de España en el mes de junio del año 2018. Tras producirse, en enero de 2020, un cambio en la denominación del Ministerio, pero sin solución de continuidad, permaneció siendo titular de la cartera del desde entonces denominado Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Movilidad (MITMA)".

Y que, "como consecuencia de la relación de confianza que don José Luis Ábalos Meco había trabado con su hasta ese momento conductor, don Koldo García Izaguirre, procedió desde primera hora a designarle asesor del ministro (uno de entre los cinco cuyo discrecional nombramiento le correspondía), así como también miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado (el día 20 de junio de 2019) y de RENFE (el día 17 de julio de 2020)".

Y la trama no perdió el tiempo: "Poco tiempo después de tomar posesión como ministro el Sr. Ábalos Meco, el también investigado en esta causa, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, mayor de edad y sin antecedentes penales, vino a conocer, -a través de su hermano don Rubén, quien prestaba servicios, ya con anterioridad al nombramiento del Sr. Ábalos, como escolta del ministro de Transportes-, a don Koldo García Izaguirre, entablando con este una frecuente relación. Posteriormente, conoció también a don José Luis Ábalos Meco".

Nacimiento de la red de contactos

El embrión de la trama estaba montado. "El ministro, a través de su asesor, encomendaba al Sr. de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad. Entre estas, en el mes de febrero de 2019, don Víctor Gonzalo de Aldama acompañó al ministro y a su asesor a un viaje a Méjico, en el curso del cual, y por intermediación del Sr. de Aldama, se organizó una visita del ministro al Senado de aquel país".

Y, en el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, "pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquellas".

La ampliación del ámbito de análisis del caso llega en el siguiente párrafo: "De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el Sr. de Aldama Delgado, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

Expansión hacia la Administración Pública

Es decir, que el Supremo considera que "podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad".

No en el Ministerio de Transportes de Ábalos. No: en toda la Administración Pública, dato que se refuerza al insistir en que se trataba de facilitar "el acceso preferente a la Administración", en general. No solo a un departamento.

Y eso significa que cada vez va a ser más difícil de explicar por Sánchez un supuesto desconocimiento, cuando no participación en la órbita de la trama.

Circuito internacional de pagos

Precisamente, con el propósito de garantizar al Sr. Ábalos Meco el pago de las comisiones ilícitas que pudieran derivarse de las gestiones realizadas en favor de los intereses personales del Sr. de Aldama y de las entidades que este promovía, el día 24 de abril de 2019 se concertó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Don Víctor Gonzalo de Aldama, sito en el Paseo de la Castellana nº 164, en favor de don José Luis Ábalos Meco […]."

Y había pagos mensuales: "Dichos pagos mensuales se efectuaban personalmente por el Sr. de Aldama Delgado al Sr. García Izaguirre, en algunas ocasiones en presencia del Sr. Ábalos Meco, repartiendo después su importe entre ellos estos dos últimos.

Sin perjuicio de lo anterior, en alguna oportunidad en la que, por carecer en ese momento de dinero en metálico el Sr. de Aldama no podía efectuarlos en España, se convino que los pagos se realizaran en la República Dominicana (país en el que sí disponía don Víctor Gonzalo de dinero metálico bastante para afrontarlos), a cuyo fin se desplazaba a dicho país para recoger el dinero en nombre de don Koldo García una tercera persona que no resulta investigada en la presente causa especial".