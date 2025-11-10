El fiscal general, a juicio: los testimonios contra García Ortiz que le acercan a la condena

Uno de los testimonios que apuntaron a Álvaro García Ortiz en el arranque del juicio en el Supremo fue el de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En su declaración, Lastra reveló una conversación con García Ortiz en la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ya se había publicado el contenido de los correos que se investigan.

Según explicó ante el juez, el fiscal general le llamó por teléfono cuando iba en el coche. "No le di ni los buenos días. Le pregunté, '¿Has filtrado los correos?'. Entonces me dijo que 'eso ahora no importa', pero a mí eso sí que me importaba, a mí si me importaba que se hubieran filtrado los correos; eso se me quedó grabado en el alma", ha asegurado ante la molesta mirada del fiscal general.

La fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez ha estallado durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Digo que dan ganas de poner cianuro (en la nota informativa) porque llevaba sufriendo invectivas de la prensa y de la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso)".