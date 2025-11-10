El PSOE asegura "estar tranquilo" tras nuevas revelaciones sobre la cloaca de Leire Díez

El PSOE busca desplazar el foco hacia Valencia en un momento especialmente delicado para el partido, coincidiendo con la recta final del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con la decisión de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada sobre la presunta financiación ilegal de la formación socialista, mientras siguen apareciendo nuevas informaciones sobre la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez. En el PSOE siguen defendiendo su absoluta "transparencia" y que seguirán "colaborando con la Justicia".

La portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal, Enma López, ha intentado zanjar la información publicada por El Confidencial, que apunta a que Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían recopilado datos y grabaciones sensibles sobre el magistrado Manuel Marchena con el objetivo de implicarlo en posibles escándalos, asegurando que "el PSOE está muy tranquilo".

El PSOE trata de silenciar las operaciones atribuidas a Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, incluida la reunión con el fiscal Ignacio Stampa, grabada por él mismo y prevista para ser emitida en su declaración como investigados el 17 de noviembre. Según información obtenida por Libertad Digital a través de Miguel Ángel Pérez, Díez reconoce ser "la mano derecha que no va a aparecer nunca" del entonces secretario de Organización del partido, hoy en prisión preventiva, Santos Cerdán.

Negociaciones en Valencia

Mientras PP y Vox negocian el relevo en la presidencia de Valencia, el PSOE incrementa su presión para que se convoquen elecciones. López, sostiene que Feijóo "venderá lo que sea necesario con tal de plegarse a la voluntad de Abascal" y "aferrarse al poder".

"Llevan siete años pidiendo elecciones generales con cualquier excusa, pero ahora se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana", ha denunciado López ante los medios, en un contexto en el que el Ejecutivo de Sánchez afronta la falta de mayorías parlamentarias tras la ruptura con Junts y la postura crítica de Podemos. Aun así, López ha subrayado que ambas situaciones no son equiparables: "Aquí ha dimitido el presidente tras una crisis política e institucional sin precedentes. ¿Por qué no se consulta a los ciudadanos?".

Las negociaciones se desarrollarán en paralelo a la comparecencia de este martes de Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la DANA en las Cortes Valencianas. Los socialistas alertan de que, tras este acuerdo, se esconde una nueva reedición del "pacto de la vergüenza", concebido para garantizar la aprobación de los presupuestos de 2026 y blindar el control institucional en la Comunidad Valenciana.