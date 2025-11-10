El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada sobre la financiación del PSOE. Lo ha hecho tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Y todo ello, con el objetivo de investigar una presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez.

El presidente Pedro Sánchez ha afirmado que se trata de un "simple paso procedimental" más en una nueva de sus mentiras. A nadie se le abre un "paso procedimental" en España sin haber indicios penales. Y aquí los hay por todas partes.

Documentación del Supremo

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, la persona que denunció haber entregado personalmente en la sede del PSOE en Ferraz dos bolsas de dinero en metálico por valor de 90.000 euros.

Moreno y Rodríguez, por su parte, dibujaron en sede judicial un panorama de movimiento de dinero en el PSOE en metálico y sin el más mínimo control.

La nueva pieza, además, adjunta la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos: su famosa contabilidad donde no aparecen algunos de los pagos en sobres de los que cuenta con fotografías la UCO.

Por todo ello, el magistrado ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación porque, evidentemente, hay indicios penales.

El auto de Leopoldo Puente

De hecho, el auto de Leopoldo Puente citado recuerda que el informe de la UCO referido reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de José Luis Ábalos o de Koldo García, que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa.

Asimismo, indica que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias de este mes ante el magistrado, en las que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

El auto concluye señalando que "todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas".

Indicios detectados por la investigación

Estos son los principales indicios descubiertos en todas esas actuaciones judiciales.

Sobres de dinero de 2.800 euros, 3.000 euros o 4.500 euros prohibidos por la ley antiblanqueo. La ley de 2021 prohibió los pagos en metálico superiores a 1.000 euros, pero la previa a 2021 ya prohibía los de más de 2.500 euros.

Fuentes de dinero presuntamente ilegales: obras públicas con indicios evidentes de amaños, comisiones disparadas en las mascarillas del covid o los test, petróleo de Venezuela, subvenciones ligadas a decisiones o tramitaciones del Gobierno. Todas estas fuentes, con fuertes indicios probatorios en casos como el Koldo-PSOE o Hidrocarburos, apuntan a la existencia de un nutriente de dinero que podría haber acabado en el PSOE.

Manejo de efectivo

Dinero en cajones de las secretarias del PSOE sin justificación alguna. Las propias secretarias llegaron a pedir a los cargos que pasaran a coger el dinero porque no les gustaba "tener tanto en los cajones".

Remesas de dinero inexplicables en pleno siglo XXI. Nadie opera con un volumen de un millón en metálico desde el año 2017. Todo el mundo opera ya con transferencias bancarias.

Dinero gestionado por Koldo García Izaguirre y su mujer, Patricia Uriza, que no tienen cargo en el partido. ¿Por qué cobraba Koldo y gestionaban los dos el dinero del PSOE? La única explicación posible, en ausencia de cargo alguno, es que el cargo real fuese el de conseguidores de ese dinero.

Dinero enviado a la casa de Ábalos en fajos. Los mensajes apuntan a un envío habitual de dinero para que guardase en su casa grandes cantidades de dinero en cajas.

Un lenguaje encriptado basado en las chistorras, lechugas, folios, soles... Nadie desarrolla un lenguaje en clave para prácticas legales. Solo tiene sentido si se sabe que se tiene que ocultar por su potencial contenido delictivo.

Anomalías en la contabilidad del partido

Sobres que no figuran en la contabilidad del PSOE. El cruce de datos entre la contabilidad entregada por el PSOE y las fotografías y cuentas obtenidas por la UCO ha permitido ya comprobar que algunos sobres fotografiados no aparecen en la contabilidad A del PSOE. Y eso supone que tiene que haber una B.

Un millón, al menos, dispuesto en metálico como supuestos gastos. El volumen es disparatado, especialmente si se tiene en cuenta que solo cobraban los jefes y muy jefes, que tienen cargos en el Congreso, Gobierno... Y, por lo tanto, los gastos los tienen ya cubiertos en esos puestos. Nadie come dos veces. La UCO sospecha que se trata de sobresueldos en B.

750.000 euros en metálico asignados a sujetos colectivos. Semejante cantidad figura entregada a un sujeto genérico: Secretaría de Organización. Pero resulta que los secretarios de organización tenían su propia cuenta. Entonces, ¿quién lo ha cobrado?

Remesas de dinero que no incluyen los billetes de 500, 200 o 100 euros. Todos los justificantes de petición de billetes incluyen hasta un máximo de 50 euros. Por lo tanto, los billetes de 500, 200 o 100 euros pagados tuvieron que entrar de otra manera y no figuran en las cuentas A del PSOE.

Grabaciones de Santos Cerdán hablando de cobros "a espaldas del partido" ligados a las obras públicas presuntamente amañadas. Si Cerdán se enfadó por la existencia de esos pagos "a espaldas" es porque había otros por delante del partido.