Puigdemont acusa ahora a Sánchez de ponerle "en la diana"

El presidente de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, no acaba de digerir los efectos de su propia ruptura con Pedro Sánchez. Tras haber anunciado dos veces (él en Perpiñán y la semana pasada Míriam Nogueras en Madrid) que cancelaban todas las negociaciones con el PSOE, Puigdemont no encaja las críticas al "divorcio" que se producen tanto fuera como dentro de su propio partido.

"La maquinaria de propaganda socialista y medios subvencionados por los socialistas se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral. La diana, por supuesto, somos nosotros. Basta con ver con qué intensidad y con qué fruición llenan de críticas desmesuradas las redes y los medios afines, gente que hace cuatro días alababa el "sentido de estado" por haber hecho presidente a Pedro Sánchez", escribe Puigdemont en su cuenta de la red social X.

La maquinària de propaganda socialista i de mitjans subvencionats pels socialistes s’ha posat en marxa a velocitat de campanya electoral. La diana, és clar, som nosaltres. Només cal veure amb quina intensitat i amb quina fruïció omplen de crítiques desmesurades les xarxes i els… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 9, 2025

Las interpretaciones sobre la ruptura, el hecho de que en el PSOE no se tomen en serio las amenazas de Junts y que se atribuyan los movimientos del partido a la cada vez más alargada sombra de Sílvia Orriols y Alianza Catalana tienen soliviantado a Puigdemont. Este domingo se despachó con un largo mensaje en X en el que no sólo criticaba a los medios sanchistas. "Ciertamente, no son los únicos que nos ponen en el centro de sus críticas; de hecho, existe una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con los que comparten la misma obsesión", asegura Puigdemont.

Catalanes que no parecen catalanes

Y añade: "No nos despistemos. A Madrid no hemos ido nunca a hacer amigos o a hacer de catalanes tan simpáticos "que no parecen catalanes". Hemos ido a defender intereses nacionales, en todos los ámbitos: desde el económico hasta el lingüístico, el social o el deportivo. Si en esta defensa se avienen los partidos españoles, ya hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos; la oportunidad de demostrarlo ya se la dimos. Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos. Y si no las utilizan, ya lo saben: lo que les dijo Xavier Trias cuando PSC y Comuns votaron con el PP para impedir que fuera el alcalde de Barcelona después de haber ganado las elecciones".

"Que os den"

"Que us bombin" (Que os den) fue la expresión que utilizó el frustrado aspirante a alcalde en el discurso que pronunció tras el pacto de socialistas, populares y Comuns.

Por otra parte y según cuenta El País, el prófugo recibirá este martes la visita de Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Foment, uno de los interlocutores de mayor peso del dirigente separatista. Sánchez Llibre utiliza el peso y la influencia de Junts en Madrid para tratar de frenar las políticas que parten del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz así como para lograr ventajas y cesiones como la financiación singular, el control del aeropuerto de El Prat o el traspaso de las competencias de inmigración