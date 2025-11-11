Alegría defiende a Sánchez tras polémica por el fiscal

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha defendido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus declaraciones sobre la inocencia del fiscal general del Estado en una entrevista publicada el domingo en un diario de tirada nacional.

Alegría ha asegurado que Sánchez no tuvo "ninguna intromisión" y ha reafirmado que el Gobierno mantiene un "respeto absoluto a la justicia". Según la ministra, "el presidente no ha dicho nada que no haya verbalizado en otras ocasiones, y el contexto es una entrevista periodística. El respeto a la justicia no es contradictorio con manifestar una opinión".

Además, Alegría ha acusado al PP de "crear una falsa polémica" a partir de las declaraciones de Sánchez.