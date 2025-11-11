El presidente del Partido Popular ha mantenido en la mañana de hoy una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca, según informan desde la formación, para comunicarle su designación como candidato a la Presidencia del gobierno valenciano, en sustitución de Carlos Mazón. Su nombre se ha dado a conocer a unas horas de que el expresidente declare en la comisión de investigación de las Cortes valencianas.

"El pleno de investidura que se convocará en los próximos días para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible", aseguran desde el PP. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido, que ha contado "con el respaldo unánime de los tres territorios".

El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas. La decisión se ha dado a conocer minutos después de que la formación de Santiago Abascal informara de que estaban a la espera de que el PP diera a conocer el candidato a la investidura, cuya decisión dejaba en exclusiva en manos de los de Feijóo. Metía así presión al PP para tomar una decisión que lleva días retrasándose.

A partir de ahora, Vox iniciará las conversaciones con Pérez Llorca para poner sus condiciones de cara a la investidura, incluido aceptar el pacto ya firmado con Mazón para rechazar el Pacto Verde europeo y "la inmigración masiva". A ello podrían sumar nuevas exigencias, después de que se hayan iniciado ya las conversaciones, aunque arrancarán ahora de manera oficial.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha valorado esta decisión en rueda de prensa, asegurando que "iniciarán ahora las conversaciones con Pérez Llorca", sin concretar qué le van a pedir. El número dos de Vox se ha enterado del nombre designado por los medios de comunicación.

Quedan seis días para fijar la fecha del Pleno de investidura. En caso de que resulte fallida, hay dos meses de plazo para llegar a un acuerdo. De no ser así, 54 días después se disolverán las Cortes valencianas y se convocarán elecciones.