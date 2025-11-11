Juanfran Pérez Llorca, el candidato de consenso que une al PP y agrada a Vox

Juan Francisco Pérez Llorca, al que todo el mundo conoce como Juanfran, es el candidato elegido por Alberto Núñez Feijóo para sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. Es el secretario general del PPCV, hombre de la confianza del expresidente y, por tanto, es una apuesta por el continuismo en un momento especialmente delicado para el partido.

Quienes trabajan con él le definen como una persona "audaz" y "muy trabajador", lo que ha demostrado en este año tan convulso para el PP en la región, donde la unidad no se ha roto, a pesar de las dificultades. Esta es su principal carta de presentación para haber logrado el aval de la dirección nacional, que ha tardado una semana en dar a conocer su decisión.

El objetivo, por tanto, es evitar disputas internas. Llorca suscita el mayor consenso posible en un territorio clave para el PP, especialmente a nivel nacional, donde cualquier traspiés puede dar al traste con una victoria en las generales, dado el peso que tiene la Comunidad Valenciana.

El pasado cainita en el que se sumió la formación tras las salidas de Francisco Camps y Rita Barberá, sigue pesando a día de hoy y Llorca es, sobre todo, un hombre de partido que se ha dedicado los dos últimos años a intentar coser heridas como número dos del PPCV.

Su designación suscita el acuerdo de los tres líderes provinciales, algo fundamental ahora, tras el desgarro que ha provocado la salida de Carlos Mazón, quien se rodeó de personas de su círculo más estrecho cuando ganó las elecciones, incluido Llorca. Ambos provienen de Alicante, lo que generó suspicacias al principio en Valencia. Algunos reprochan al expresidente no haber sabido moverse en los círculos económicos, sociales y políticos de la capital. Algo que deberá hacer ahora su sucesor.

Esta es una de las tareas pendientes que afronta, al margen de la reconstrucción, su principal cometido en los dos años que quedan de legislatura, si finalmente alcanza un acuerdo con Vox. Mantiene una buena relación con los de Santiago Abascal, siendo la persona que ya ha encabezado las anteriores negociaciones con el partido, lo que allana el camino para un futuro pacto.

Se encargó de los contactos para la investidura, la primera acordada entre PP y Vox tras el 23-J, y también de cara a los presupuestos, siendo también la primera región gobernada por los populares (con dependencia de Santiago Abascal) en la que se aprobaron. Deberá ahora ratificar el pacto suscrito con Vox para rechazar el Pacto Verde Europeo y la inmigración masiva.

Pérez Llorca nació en Finestrat, una localidad muy cerca de Benidorm, en 1976. Allí se inició en la política convirtiéndose en concejal en el año 2003, para llegar a la alcaldía en 2015, lo que le da sobrada experiencia política y de gestión. Actualmente sigue siendo alcalde, tras ganar las elecciones en 2023, logrando un abrumador 73% de los votos.

Ese mismo día fue elegido también diputado en las Cortes Valencianas y en agosto de ese mismo año se convirtió en secretario general del PP en la Comunidad Valenciana. De la mano de Mazón, su trayectoria siguió siendo ascendente: en julio de 2024 sustituiría a Miguel Barrachina (un clásico de la política regional), como portavoz de los populares. Su ascenso meteórico lo colma ahora como candidato a la investidura y, quién sabe, quizá también para las futuras elecciones.