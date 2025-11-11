Historia de 72 horas de fin de semana: tiroteo con armas de guerra en Isla Mayor (Sevilla) con el resultado de un agente gravemente herido por disparos de un narcotraficante y otros dos heridos de menor gravedad; agresión en Alcalá de Henares con el resultado de dos policías fuera de servicio tras recibir una paliza brutal; operativo antidroga en Toledo donde los agentes del GEO han sufrido un tiroteo con el resultado de dos policías heridos; agresión en Valencia con un agente en coma tras un brutal ataque de ladrones. Y todo ello mientras, tal y como denuncia el sindicato policial JUPOL, la nota dominante ha sido doble: las agresiones a la Policía y la ausencia total del ministro, Fernando Grande-Marlaska.

JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha denunciado el desplome absoluto de la seguridad en España tras un fin de semana en el que los ataques a agentes han alcanzado "niveles insoportables. Mientras nuestros compañeros caen bajo los disparos y las agresiones de delincuentes cada vez más violentos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanece completamente desaparecido, escondido detrás de un silencio vergonzoso e inadmisible", señalan fuentes de JUPOL.

Lo cierto es que en sólo 72 horas, "el drama para la Policía Nacional ha sido brutal". El primer ataque se produjo en Sevilla. Un tiroteo con armas de guerra en Isla Mayor que tuvo como resultado un agente gravemente herido por disparos de un narcotraficante: "Un operativo contra el narcotráfico ha acabado con un policía nacional gravemente herido por disparos de un fusil de asalto efectuados por un narcotraficante al grito de "cárgate a esos perros" y otros dos agentes heridos, uno con dos costillas rotas por el rebote de una bala disparada por los narcotraficantes y otro con el bíceps roto al intentar huir de los disparos".

La consecuencia del Plan de Marlaska

En JUPOL no consideran que se trate de "un accidente: es la consecuencia directa de un Plan Especial de Seguridad fallido, desfasado y completamente inútil, que sólo ha servido para producir titulares propagandísticos y para tapar la inacción del Gobierno". El sindicato señala que "los narcos operan con armas de guerra mientras nuestros compañeros salen a la calle con chalecos caducados, sin cascos balísticos y sin vehículos blindados. Resulta inaceptable que el Ministerio del Interior no haya dotado a unidades especializadas —GOES, UPR, UIP— de los recursos que necesitan para enfrentarse a organizaciones criminales con capacidad de fuego muy superior. La vida de los agentes no es una moneda de cambio política".

El segundo ataque a gran escala del fin de semana se produjo en Alcalá de Henares: "Una salvaje agresión en Alcalá de Henares con dos policías fuera de servicio tras recibir una paliza brutal. Dos agentes fuera de servicio han sido atacados por un grupo de seis personas al grito de "ahora no estáis de servicio, putas ratas". El sindicato destaca que la "frase evidencia el total desprecio hacia la autoridad policial y refleja un clima social donde se ha normalizado el odio contra quienes nos protegen". El resultado: "Uno de los agentes ha perdido piezas dentales, corre riesgo de fractura de mandíbula y ha perdido visión en un ojo y otro de los agentes tiene la clavícula rota y múltiples contusiones", detalla JUPOL.

Para este sindicato, "no se puede hablar de convivencia democrática cuando a un policía se le agrede con saña por el simple hecho de serlo. La crispación hacia los cuerpos policiales va en aumento y el Ministerio del Interior sigue sin asumir ninguna responsabilidad, sin pronunciarse, sin condenar y sin proteger a sus agentes".

Los delincuentes no huyen; disparan

Tercer ataque. Tiroteo en Toledo: "Dos agentes del GEO heridos en un enfrentamiento directo con narcotraficantes. En un operativo antidroga en Toledo, los agentes del GEO han sufrido un tiroteo en el que han resultado heridos dos policías. De nuevo, nos enfrentamos a delincuentes que ya no huyen: disparan. Se sienten impunes. Las organizaciones criminales han dado un salto cualitativo en capacidad operativa, armamento y estructura, mientras el Estado se queda atrás sin estrategia real, sin medios y sin liderazgo político".

Agresión gravísima en Valencia: "Un agente en coma tras un brutal ataque de ladrones. Permanece en coma inducido en un hospital de Valencia tras ser atacado violentamente por unos ladrones, que le golpearon en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones. Su estado es crítico. Este cuarto suceso cierra un fin de semana de auténtico horror para la Policía Nacional", denuncia JUPOL.

Y mientras, "Fernando Grande-Marlaska está desaparecido y España no puede permitirse un ministro ausente. Lo que está ocurriendo no es casual, no es puntual y no es inevitable. Es el resultado directo de años de abandono, improvisación y propaganda por parte del Ministerio del Interior. Desde la seguridad informática hasta el narcotráfico, desde la violencia callejera hasta los atentados contra agentes fuera de servicio, el Estado está perdiendo terreno y Marlaska mira para otro lado", añade sindicato. JUPOL exige "la dimisión inmediata del ministro. No se puede dirigir el Ministerio del Interior desde el silencio, la huida o la propaganda. Mientras nuestros compañeros sangran en la calle, el titular de Interior opta por desaparecer".