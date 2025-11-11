Las pulseras antimaltrato fallan de nuevo y se dispara la inquietud de las mujeres

El Ministerio de Igualdad ha avisado de un fallo en las pulseras antimaltrato. Este nuevo fallo ha obligado a activar el protocolo de protección a las víctimas. Según el ministerio, los dispositivos dejaron de funcionar correctamente durante varias horas, aunque, aseguran que en cuanto tuvieron constancia de la incidencia, las víctimas fueron contactadas para garantizar su protección. "Las víctimas han sido avisadas, estando protegidas en todo momento, además de que los servicios de emergencia como el botón del pánico y los de recepción y emisión de llamadas se han mantenido operativos", recoge el comunicado trasmitido por el ministerio de Igualdad.

Este nuevo fallo se produce apenas unos meses después de que el mal funcionamiento de las pulseras provocara un auténtico terremoto político que culminó con la reprobación de la ministra Ana Redondo en el Congreso con los votos de los socios del Ejecutivo. Entonces, Redondo evitó dar explicaciones concretas sobre el fallo que según el Ministerio Público, un error técnico durante el trasvase de datos a la nueva empresa adjudicataria del servicio provocó la pérdida de la información anterior a marzo de 2024, lo que, según la Fiscalía, derivó en una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos de agresores. Una desprotección de las víctimas a las que Redondo evitó pedir perdón.

Hasta ahora, el Ministerio de Igualdad no ha ofrecido datos concretos que permitan dimensionar el alcance real ni del fallo anterior ni de este nuevo incidente. "Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha señalado la titular de Igualdad que en septiembre intentó diluir la polémica con el paso del tiempo y bajo la narrativa de las informaciones "falsas".

"Se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad", explica el comunicado de Igualdad.