Cayetana deja en evidencia a Urtasun: "¿Perdón por lo que hizo España en América, pero no por el comunismo ni ETA?"

En la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dejado en evidencia al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al señalar que el Gobierno considera que hay que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años en América y no por las matanzas del comunismo y el terrorismo de la ETA. Cayetana ha preguntado a Urtasun si tiene pensado disculparse públicamente por "las matanzas del comunismo" después de que haya defendido que el ministro José Manuel Albares pidiera perdón por la actuación de España en Sudamérica.

En contraste al terror y los millones de muertes del comunismo, la diputada popular ha presumido del legado español en Sudamérica. Le ha recordado al ministro Urtasun todos los hospitales y universidades que construyó España, además de tener un papel clave en poner fin al canibalismo y promulgar leyes que supusieron un aumento de derechos.

Álvarez de Toledo ha expuesto aún más a Urtasun al señalar que el Gobierno de España considera que "hay que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años pero no por lo que hizo Arnaldo Otegi con la ETA hace 20 años". En este sentido, la popular ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez su doble vara de medir y su hipocresía. También ha lamentado que "tengamos que avergonzarnos de Isabel la Católica y recibir lecciones de la condenada y etarra, Mertxe Aizpurura".

Urtasun le ha espetado a Álvarez de Toledo que lo que realmente le molesta es que gobierne la izquierda en México y no sea Milei el presidente. El ministro ha recordado que la diputada del PP asistió a la toma de posesión del presidente de Argentina y ha aprovechado para cargar contra Milei por "recortar" la libertad de la cultura argentina. Además ha defendido las palabras de Albares, quién pidió perdón tras asegurar que "hubo dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios de México.