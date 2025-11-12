El PP se relame ante "el gol" al Gobierno con las centrales nucleares

El Congreso vota este jueves las enmiendas aprobadas en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible. Se trata de una norma que incluye varias exigencias europeas sobre políticas verdes para desbloquear 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation. El Partido Popular, de manera habilidosa, introdujo en la tramitación parlamentaria la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, lo que podría salir adelante, pese al rechazo del PSOE. Junts decidirá si se aprueban.

Esto supondría un varapalo para el Ejecutivo, que pactó con sus socios el cierre de centrales nucleares, energía que la izquierda desprecia a pesar de que la propia UE la cataloga como verde o sostenible. El PP se anotaría el primer tanto tras la ruptura de Junts con Pedro Sánchez y lo haría a las puertas de la campaña electoral en Extremadura, donde se trata de un asunto especialmente sensible por la central de Almaraz.

Tanto así que el PSOE extremeño defiende su continuidad, a pesar de no ser la postura oficial del partido a nivel nacional ni del Ejecutivo. Sin embargo, la amenaza de los empleos que se perderían con su cierre y el agujero económico que supondría para la zona, fuerzan a los socialistas de esta región a adoptar una postura contraria a la de su propio partido.

El Gobierno, atado de pies y manos

No es descartable que el Gobierno intente maniobrar de alguna forma para evitar la derrota del jueves aunque, en esta ocasión, no tiene apenas margen para esquivar las modificaciones hechas por el PP, a diferencia de lo ocurrido con la Ley de Desperdicios Alimentarios, cuyas enmiendas vetó por razones presupuestarias, dado que interferían en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta vez, sin embargo, el argumento no servía, como admitían este martes incluso PSOE y Sumar, y confirmaba la Mesa del Congreso a última hora del día al tramitar la enmienda. Por otro lado, retirar la ley pondría en riesgo los 10.000 millones de euros que esperan recibir de la UE.

Cuestión ideológica

A pesar de esto, Podemos retaba al Ejecutivo a que frene estas enmiendas, dado su carácter ideológico. La izquierda rechaza alargar la vida útil de las centrales nucleares mientras que la derecha apuesta por esta energía, especialmente después del apagón que reveló que es imprescindible para equilibrar las renovables.

La aprobación de estas enmiendas no supone, en cualquier caso, que Almaraz permanezca activa. La decisión final recae sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Transición Ecológica y las propias compañías energéticas. Si no hay acuerdo para que el Gobierno reduzca las cargas impositivas, podrían acabar cerrando igualmente.

La medida debatida en Pleno es, en cualquier caso, simbólica y permite al PP presumir de tener mayor capacidad legislativa que el Gobierno, incapaz de aprobar ninguna norma ni de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Es además un asunto clave en Extremadura, donde María Guardiola aspira a revalidar mandato y mejorar sus resultados llegando, incluso, a la absoluta.