El PSOE resta importancia a la grabación que le salpica

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido está "muy tranquilo" tras conocerse la grabación en la que Leire Díez, exmilitante socialista investigada por presuntas maniobras contra la Guardia Civil o la Fiscalía, se presenta como "mano derecha" del exsecretario general Santos Cerdán.

"Queremos saber la verdad de todo esto que hay detrás y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto", ha señalado López en los pasillos del Congreso, minutos antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz socialista también se ha referido al fallo del sistema de pulseras de control para víctimas de violencia machista, subrayando que el problema fue reconocido por el Ministerio de Igualdad y resuelto "en unas horas". "Debería servirnos para estar atentos a todo lo que pasa con esto", ha añadido.

En relación con la comparecencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, López la calificó de "tan indigna como ha sido su presidencia". Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defendió que Mazón "cumplió con su obligación" y "dio explicaciones", algo que, según dijo, "otros no han hecho".