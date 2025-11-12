Ester Muñoz sobre la cloaca socialista: "Si el PSOE dice que todo es mentira, ¿por qué no denuncia a Leire Díez?"

Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar el escapismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los escándalos de corrupción que cercan a su partido y a su familia. En la sesión de control de este miércoles al Ejecutivo en el Congreso, Sánchez ha evitado responder todas las cuestiones de corrupción que le afectan de lleno.

Sobre esta huida hacia adelante de Pedro Sánchez, Muñoz se ha pronunciado diciendo que "es insostenible desde hace mucho tiempo, hemos presenciado hechos históricos nunca vistos: su mujer y hermano están procesados, sus secretarios del partido -Ábalos y Santos Cerdán- están procesados y uno de ellos en prisión, también el escándalo del fiscal general del Estado…"

"Sánchez no ha respondido a nada de la corrupción de su partido ni de su familia, se ha dedicado a hacer oposición a los presidentes autonómicos del Partido Popular, que le dan mil vueltas en gestión", ha presumido Ester Muñoz. A su juicio, "desde el PSOE no pueden explicar el origen ni el destino de los fondos en metálico que tienen en su partido, no pueden explicar lo del fiscal general ni lo de Ábalos, ni lo de Santos Cerdán, ni tampoco por qué desde Moncloa se enviaban correos a empresas para financiar los negocios de su mujer y por qué su hermano decía que vivía en Portugal cuando realmente vivía en La Moncloa".

Sobre la cloaca del PSOE, ha dicho que "el PSOE comenzó diciendo que no conocía de nada a Leire Díez y luego conocimos que era militante socialista y que trabaja con Cerdán, ahora en prisión". Ha hecho hincapié en que Ferraz no ha actuado ante esta información y ha dicho que "si el PSOE dice que todo es mentira no entiendo porque no la ha denunciado y se ha querellado contra ella". Y ha puesto un ejemplo para señalar esta incoherencia de los socialistas: "Si mañana salen unos audios que en mi nombre se ha extorsionado a policías y fiscales para borrar supuestos delitos míos hubiera tardado media hora en denunciarlo en caso de que fuese mentira".

Sobre la falta de apoyos parlamentarios al Gobierno, Ester Muñoz ha criticado que "Sánchez se mantiene legalmente en el poder porque la ley le permite mantenerse pero ha perdido la legitimidad política. Es presidente por una mayoría que compró, pero ya no tiene mayoría parlamentaria, que se puede ver en la ley más importante del año, los Presupuestos Generales, síntoma de que el Gobierno no tiene mayoría en la cámara". "No tiene mayoría en la cámara ni en la calle, por ello se aferra al sillón", ha zanjado sobre el asunto.

Ester Muñoz ha criticado también la actitud violenta del PSOE y la extrema izquierda en la cámara: "Ha sido muy lamentable, he pedido al presidente de las cortes que borrase del diario de sesiones todas estas expresiones violentas. Han llamado fascistas a los jueces, nos han insultado y han emitido discursos de odio en el Congreso, como Belarra, que ha pedido "reventar a la derecha".

Sobre las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en Valencia, ha dicho que intentarán mejorar la vida de los valencianos con un acuerdo con los de Santiago Abascal que asegure la futura reconstrucción de las zonas afectadas.