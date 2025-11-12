Feijóo, escandalizado con el discurso de Sánchez: "Pero usted ¿qué se cree? Esto es increíble"

El presidente del Partido Popular ha resumido la hora de comparecencia de Pedro Sánchez muy brevemente: "Ha terminado de hablar el líder de la oposición y ahora me toca a mí", ha comenzado diciendo, reprochándole haber dedicado toda su intervención a atacar a las CCAA del PP sin ofrecer explicaciones sobre nada, especialmente la corrupción. Asunto que sí ha abordado Alberto Núñez Feijóo.

"¿Qué se cree? ¿que las Cortes son un adorno?", le ha reprochado por "atrincherarse" en el poder, dejando a los españoles "con un único horizonte, la incertidumbre". "Le ha robado el futuro a millones de jóvenes", ha dicho el líder del PP después de desmontar el triunfalismo económico de Sánchez, mientras el presidente negaba contrariado y cabizbajo ante la cascada de datos ofrecidos por el PP sobre la precariedad laboral, la vivienda o la inflación.

El líder del PP le recordaba: "Llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios", decía, avanzando que la política de vivienda dependerá de su vicepresidencia primera si gobierna. Una promesa que arrancaba la risa, a carcajadas, de la bancada socialista. Especialmente de Pedro Sánchez y su vicepresidenta, María Jesús Montero, que se burlaban de Feijóo por avanzar detalles de su futuro gobierno cuando las encuestas dan a la derecha 200 escaños.

"La acción judicial le tiene aferrado a su escaño, está muerto de miedo", le ha reprochado Feijóo, después de afearle no haber hablado nada del fiscal general del Estado, de su mujer, de su hermano, de sus exsecretarios de organización, etc. "Puede usted escribir el manual sobre la corrupción porque es el que más sabe", le ha espetado el líder del PP mientras Sánchez adoptaba un gesto serio y contrariado.

Entre las preguntas que le ha lanzado a cuenta de la corrupción, y que sigue sin responder: "¿Puede asegurar que sus primarias se financiaron legalmente y que su suegro no participó?; ¿llamó algún empresario pidiendo patrocinio a su espola?; ¿ya sabe dónde vivía su hermano?; ¿es usted el jefe de la cloaca?". Son cuestiones que se negó también a abordar en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

Dirigiéndose a sus socios, que sostienen a un gobierno sin capacidad legislativa y acorralado por la corrupción, Feijóo ha nombrado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por "guardar silencio", y al PNV: "Cuando el PSOE les meta en la fachosfera se quedarán sin poder, sin principios, sin votante ni influencia en Madrid, deberían pensarlo", remataba en su advertencia a los nacionalistas vascos por "sostener a un Gobierno corrupto".

Si Sánchez adoptaba el rol de líder de la oposición, Feijóo asumía el que le conceden los sondeos y convertía el Pleno en una candidatura a la investidura, lanzando varias promesas sobre qué hará cuando llegue al gobierno, tanto en materia económica como de regeneración democrática y limpieza institucional.