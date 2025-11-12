Hacienda abordará el próximo lunes la financiación con las comunidades autónomas

El Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha fijado para el próximo lunes al mediodía la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que reúne a los consejeros autonómicos y que permitirá iniciar el debate sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades. Según ha podido confirmar Libertad Digital, la cita se produce después de haber incumplido con el mandato constitucional que establece que los presupuestos deben presentarse "al menos tres meses antes de la expiración".

El Gobierno ha estado prorrogando las cuentas públicas aprobadas en 2022 durante la pasada legislatura con el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos. La escasa mayoría parlamentaria del presidente del Gobierno hace altamente probable que cualquier proyecto de presupuestos quede bloqueado tras el anuncio de Junts.

La reunión con las comunidades autónomas tiene previsto abordar el nuevo modelo de financiación, como paso previo para fijar el techo de gasto y la senda de estabilidad que permitirá elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Todo ello ocurre apenas unos meses después de que, en febrero, las comunidades del PP dejaran solo al ministerio en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en protesta por el apoyo al independentismo a través del acuerdo con ERC sobre la financiación singular de Cataluña.