Las preguntas clave de Feijóo que destapan "el miedo" de Sánchez por la corrupción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado el enésimo intento de que Pedro Sánchez responde algunas de las preguntas sobre corrupción que sigue todavía sin aclarar, a pesar de la cascada de casos que le rodean. El presidente del Gobierno evitó, sobre todo, responderlas en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, confirmando las sospechas que le acechan.

- "¿Sabe ya si conoce a Koldo?", el presidente sigue sin aclarar su relación con el exchófer de José Luis Ábalos y que habría exportado la corrupción de Navarra al Gobierno central.

-"¿Sabe ya si alguien le advirtió de la vida de Ábalos y por qué le metió después en las listas?". Sánchez no ha sido capaz todavía de responder a esta cuestión, tampoco lo hizo en la Cámara Alta cuando fue interpelado al respecto.

- "¿Puede asegurar que sus primarias se financiaron legalmente y que su suegro no participó?", le ha preguntado. El presidente del Gobierno fue incapaz de aclarar esta cuestión en la Cámara Alta al asegurar que "no sabía" si el padre de Begoña Gómez hizo alguna donación durante el proceso electoral que le aupó al a secretaría general del PSOE.

- "¿Llamó algún empresario pidiendo patrocinio a su esposa?", es algo que el Ejecutivo sigue sin aclarar. Desde el rescate a Air Europa al patrocinio de los máster impartidos por Begoña Gómez, todo lo relacionado con la mujer del presidente es una nebulosa, hasta el punto de que su mujer apenas aparece ya en actos públicos, después de que Sánchez la paseara inicialmente cuando estalló su caso.

- "¿Ya sabe dónde vivía su hermano?". Sánchez tampoco pudo responder a esta pregunta en el Senado, limitándose a decir que no sabía a qué venía esa cuestión. El senador del PP, Alejo Miranda, le preguntó varias veces si David Sánchez vivía en Elvas, Portugal, ya que estableció allí su residencia fiscal para pagar menos impuestos pero hay dudas de que, en realidad, vivía en España. Lo hizo, incluso, en La Moncloa, a costa de todos los españoles pese a carecer de cargo público alguno.

- "¿Es usted el jefe de la cloaca?". En plena cascada de informaciones sobre Leire Díez y las cloacas del PSOE, Feijóo ha sugerido que era el cabecilla de la trama por dar órdenes a sus implicados. Esta es otra de las cuestiones que el presidente se negó también a abordar en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.