Nogueras se ceba con el "cínico e hipócrita" Sánchez

Miriam Nogueras ha seguido profundizando en la brecha que su partido está trazando frente al PSOE y Pedro Sánchez. La ruptura con el Gobierno de los de Junts, que sigue despertando las lógicas suspicacias, cada vez es más evidente al menos desde el punto de vista de los discursos e intervenciones parlamentarias.

La de este miércoles de la portavoz de Junts en el Congreso ha sido muy dura, con el tono seco y eficaz habitual en Nogueras y, eso sí, en un perfecto catalán que ha obligado a un cariacontecido presidente a escucharla con el correspondiente pinganillo.

"Usted no ha cumplido, no tiene palabra y sólo le interesa el Gobierno", le ha espetado a Pedro Sánchez, reprochándole que, pese a que el presidente ha hablado del "espíritu del acuerdo" del Ejecutivo, "los catalanes ni viven ni comen del espíritu del acuerdo".

"Usted es un cínico y un hipócrita" le ha dicho bien a las claras la de Junts a Sánchez, al que le ha echado en cara que bloquea leyes que son importantes para ellos y para Cataluña. "Escúcheme porque le voy a decir cosas que los suyos no le dicen" ha asegurado, para emprender una larga enumeración de aquellos temas que eran parte del acuerdo de investidura y no se han plasmado en realidades aunque "dependían de ustedes" y no de terceros, como ha repetido el Gobierno en múltiples ocasiones.

La ley contra las okupaciones, la ley ELA, las inversiones en los presupuestos, la publicación de las balanzas fiscales... han sido algunos de estos temas que Nogueras le ha reprochado a Sánchez no haber cumplido. "El problema de los catalanes no ha estado nunca en las promesas, ha estado en los incumplimientos", ha dicho.

La de Junts ha lamentado que tras la ruptura con el Gobierno "ahora toda la presión recae en los hombros" de su partido, pero al mismo tiempo se ha mostrado muy poco preocupada por ello ya que en su opinión "ningún catalán" quiere que apoyen a este Ejecutivo que no resuelve sus problemas y que su misión no es "hacer de muleta" de ese Gobierno que no cumple sus promesas.

Además, ha concluido su intervención recordándole a Sánchez que "usted perdió las elecciones" y que precisamente fueron ellos los que "han evitado un Gobierno de PP y Vox", así que "lecciones ni una", le ha espetado al presidente, al que ha señalado como el verdadero culpable de la ruptura: "Ha bloqueado la legislatura", le ha dicho.

Ha sido probablemente el discurso más duro de Nogueras en el Congreso, la primera intervención después de que el partido anunciase la ruptura con el Gobierno, que fue refrendada de forma mayoritaria por los militantes de la formación. La pasada semana, además, la propia portavoz de Junts escenificó, acompañada de todos sus diputados, esa ruptura en una comparecencia en la propia cámara en la que, además, anunciaron que vetarán todas las leyes que salgan del Consejo de Ministros, un veto que ha recordado también este miércoles.