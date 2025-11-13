Alegría ofreció a un cargo socialista un empleo en Navarra si retiraba una denuncia contra Bolaños

José Luis Ansón era miembro del PSOE y, de hecho, gracias a ello había llegado a presidente de la comarca de Cariñena, sin embargo, fue expulsado del partido en un procedimiento que a él no le pareció legal, por lo que interpuso una denuncia contra Félix Bolaños.

La historia hasta ahí sería bastante normal, pero dejó de serlo, según cuenta el propio Ansón, cuando la entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, se reunió con él y le pidió que retirase esa denuncia.

Según la información publicada por El Mundo, la revelación se produjo en el último momento del juicio que se sigue contra el propio José Luis Ansón, que está acusado de prevaricación. Este fue el momento de su declaración en la que realizó esta acusación, estando ante el juez lo que le da no poco valor, si bien en su condición de acusado no estaba obligado a decir la verdad:

Quiero que conste que después de la última resolución, Pilar Alegría me llama, quedo con ella en Zaragoza y me dice que deje el partido y la comarca, que retire las denuncias contra los compañeros socialistas y que no me preocupe, que el partido estará conmigo. Sabía que he tenido una empresa de construcción y me dijo que en Navarra me buscaría un trabajo en el que no tendría que trabajar por 60.000 euros.

Por supuesto, llama poderosamente la atención que la presunta oferta de Alegría mencionase Navarra y fuese, siempre según el relato de Ansón, en el sector de la construcción, pues es la región y el ámbito en los que operaba Servinabar, la empresa que era propiedad en un 45% de Santos Cerdán y que habría sido beneficiada por sustanciosas licitaciones de obra pública.

No fue, además, la única presión que recibió Ansón desde el PSOE, presiones que iban siempre acompañadas de la promesa de beneficios económicos: "Se me dijo en varias ocasiones 'ponte un sueldo de 3.000 euros y déjalo estar', a lo que yo me negué rotundamente", ha declarado también.

La denuncia de Ansón a Bolaños fue por la actuación de este como secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y se trataba de un presunto delito de falsedad documental relacionado con el expediente en el que se expulsó a Ansón del partido.

Por su parte, el expresidente de la Comarca de Cariñena, que también fue alcalde de la localidad de Tosos (Zaragoza), está acusado de un presunto delito de prevaricación porque suspendió a un funcionario comarcal sin tener autoridad para hacerlo. Según su versión de los hechos, esta suspensión la habría decidido tras ser informado de que el funcionario, que era secretario, facilitó "a través de un correo electrónico las preguntas y respuestas de una prueba de ascenso a una candidata".