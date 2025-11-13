El Gobierno celebra el dictamen del abogado del TJUE y pide que se aplique la amnistía a Puigdemont

"Es una victoria rotunda", ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, antes de leer íntegramente el informe no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, que se posiciona a favor de la amnistía del fugado Carles Puigdemont. Pese a que el dictamen no tiene carácter vinculante, el fallo definitivo del tribunal de Luxemburgo no se conocerá previsiblemente hasta comienzos de 2026, en el Gobierno ya se dan por vencedores.

"Es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a los más significados", ha sostenido Bolaños en los pasillos del Congreso de los Diputados haciendo un guiño al líder de Junts, Carles Puigdemont después de que anunciaran el bloqueo al Ejecutivo.

El ministro se ha mostrado satisfecho con el dictamen. "Ya dijimos que la ley de amnistía es constitucional y conforme al derecho europeo y el tiempo no está dando la razón", ha afirmado Bolaños después de que el presidente del Gobierno reconociera que "cambió de opinión" respecto a la ley de amnistía tras el 23J. Fuentes gubernamentales consideran "magnífico" el contenido de la resolución emitida por el Abogado General cuya opinión no es vinculante para el Alto Tribunal comunitario cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.

"La ley de amnistía ya ha cumplido su objetivo político. Ya existe normalización política, social e institucional en Cataluña. Ya está garantizada la convivencia y el objetivo político de esa ley ya está funcionando", ha rematado Bolaños al que han seguido otros ministros como Óscar López que ha insistido en que la ley de amnistía se va a ejecutar con "máxima normalidad".