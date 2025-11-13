González Amador denuncia que fue "condenado" por una filtración del fiscal

La acusación particular que representa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la presunta filtración en su contra "destrozó su presunción de inocencia".

Según la acusación, la información difundida transmitió públicamente que González Amador "es un delincuente confeso", lo que, afirman, le impuso una "sentencia popular" y lo convirtió en una "moneda política" en medio de la confrontación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.