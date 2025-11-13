La defensa de García Ortiz pide nulidad del registro por irregularidades

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado este miércoles en el juicio la nulidad de la entrada y registro de su despacho realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, existió "una orden concreta" del magistrado instructor que "no fue cumplida" durante el operativo.

Ocio ha argumentado que los procedimientos llevados a cabo permitieron que se "clonara y copiara" información sin la cobertura legal necesaria, lo que, a su juicio, vulnera los derechos del fiscal general. Las irregularidades señaladas ponen en cuestión la transparencia y legalidad de las actuaciones de la Guardia Civil en este caso, elevando el debate sobre la protección de las instituciones frente a posibles abusos judiciales.