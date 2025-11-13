Las seis horas de oposición a la oposición de Sánchez

El presidente del Gobierno aprovechó la tribuna del Congreso para ejercer oposición contra los gobiernos autonómicos del PP. Sin mencionar ni una sola vez a los protagonistas de los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo, al PSOE y a su entorno familiar, Sánchez utilizó la palabra "corrupción" únicamente para arremeter contra el PP, remontándose a casos de hace más de diez años en lugar de abordar los escándalos que afectan a su propio partido.

Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco o María Guardiola fueron los principales objetivos de sus críticas. En una comparecencia sin anuncios partidistas, Sánchez aprovechó su discurso para convertirlo en un mitin.

El presidente del Gobierno reprochó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo salir en defensa de sus barones, después de haber respaldado él mismo a Ábalos, Santos Cerdán, al fiscal general del Estado y a su familia, todos investigados por la justicia. Esta fue su segunda intervención en el Congreso de los Diputados desde que el exsecretario de organización del PSOE ingresara en prisión preventiva el pasado 30 de junio.