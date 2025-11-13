Leire Díez, a Stampa: "Si le ordenamos lo que sea a tu jefe máximo [el fiscal general] lo hará"

Leire Díez, la fontanera de la cloaca del PSOE, mantuvo una llamada previa al encuentro con el fiscal Stampa. Más tarde, en su cita con el fiscal –del que pretendía sacar información para atacar al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón– alardeó de su relación con Félix Bolaños y Pedro Sánchez. Pero en esa llamada con el mismo Stampa, ella fue rotunda sobre la implicación del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Y en esa conversación Leire Díez deja claro que "si le ordenamos lo que sea a tu jefe máximo [el fiscal general] lo hará".

En un momento dado de la reunión posterior —grabada por el fiscal Stampa, al igual que la llamada— Leire Díez llegó a confirmar que la presencia del fiscal "la va a saber el jefe de Álvaro". Stampa, en ese momento, preguntó si se refería al "ministro (en referencia a Bolaños) o al presidente". A lo que Leire respondió: "Todos". Y Dolset apostilló: "Ambos". Porque las menciones al fiscal general eran continuas. Y muy comprometedoras.

En el audio de la llamada se puede comprobar la siguiente secuencia: Stampa, ante el intento de soborno de la cloaca a cambio de que diera información para acabar con Luzón, responde a Leire: "Bueno, pero vosotros pensáis que para mí es ir… bien… volver a Anticorrupción y al caso Villarejo? Para mí es… bien, vamos a ver, para mí es bien… primero que se acabe esta agonía […].

Leire Díez responde: "Lo que yo opino, lo que a mí me gustaría, esto es lo que a mí me gustaría, a mí me gustaría que acabara lo que empezaste, porque lo estabas haciendo bien", en referencia a la etapa de Stampa en la Fiscalía Anticorrupción y en el caso de Villarejo. Stampa reitera y eleva la conversación: "Pero tú hablas conmigo porque hay alguien más que quiere que eso sea así…"

"¿A ti no te gustaría acabarlo?"

Leire responde: "¿A ti no te gustaría acabarlo? Mucho más fácil de terminar lo que parece". "Pero bueno, que las cosas van a ir mejor, hazme caso. Y que donde hubo rechazo ya no lo habrá, ¿vale?".

Ese cambio debería suponer la anulación o destitución del jefe de la Fiscalía, Alejandro Luzón, algo que necesita del respaldo del Gobierno y, por supuesto, del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Y Stampa preguntó por esta obviedad: "¿Y ya lo sabe mi jefe esto? ¿Ya lo sabe mi máximo jefe esto?" Leire Díez respondió: "Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo va a saber tal que mañana o lunes o martes. Vamos, lo va a saber en breve, no te preocupes. Pero bueno, va a saber que se van a terminar los pleitos y que esa es vuestra intención. Y va a saber lo que tiene que hacer, sí".

"Tu jefe lo va a saber en breve"

Leire insistió: "Tu jefe lo va a saber en breve. Y va a saber lo que tiene que hacer. Yo sé de dónde viene tu jefe, el máximo digo. A que viene de la costilla de..", en referencia lógica a que el fiscal general es nombrado por el presidente del Gobierno.

Stampa añadió: "Yo tengo claro que si le ordenáis alguna cosa la hará". Y Leire sentenció: "Pues eso. Pues ya está".

Libertad Digital ha publicado ya otros fragmentos del audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. A esta reunión fue citado Stampa para reunirse con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la intermediación del empresario Luis del Rivero. Sin embargo, Leire Díez acudió en sustitución de Santos Cerdán.

El audio es un auténtico repertorio de alarde de ilegalidades. Se escucha como Leire Díez señala directamente al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue expulsado de la Carrera Judicial por prevaricación en el caso Gürtel. Los integrantes de las cloacas socialistas achacan a Garzón supuestos pactos con el comisario José Manuel Villarejo. Hablan de negocios abiertamente. Pero, sobre todo, queda clara la relación de Leire con las más altas instancias del Gobierno, según su propia versión.