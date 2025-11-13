Teresa Ribera homenajea ahora a las víctimas de la dana tras un año sin pisar Valencia

La exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reaparecido en Bruselas para homenajear a las víctimas de la dana, a pesar de haber estado ausente durante la catástrofe y cuando lleva un año sin pisar Valencia. El acto ha tenido lugar un día después de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, y una semana después de que dimita.

A pesar de ello, la exministra ha cargado contra el Gobierno valenciano, echando la culpa de lo ocurrido al cambio climático, y llegando a decir que "me preocupan algunas cosas que escucho", sobre las condiciones del posible pacto PP-Vox para investir un nuevo presidente valenciano. Y es que, los de Santiago Abascal piden rechazar las políticas verdes europeas.

Ribera no ha asumido todavía responsabilidades por lo ocurrido ni por haber frenado las obras que habrían reducido los efectos de la tormenta, como las del barranco del Poyo. La exministra llegó a responsabilizar a Mariano Rajoy de que se paralizaran la construcción de las infraestructuras necesarias, pese a llevar seis años al frente del ministerio.

Bajo el título "Lo que aprendimos de la dana. Respuesta socialista europea ante catástrofes naturales", el acto ha contado también con la participación de la exministra socialista Leire Pajín, ahora eurodiputada, además de Iratxe García y Sandra Gómez, ambas representantes en el Parlamento Europeo. En representación de las víctimas ha acudido Rosa María Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, además de la alcaldesa de Catarroja, María Lorena Silvent Ruiz.

Sin responsabilidades y ascendida

Ribera, que llegó a ser ascendida a comisionaria europea por Pedro Sánchez tras la dana, ha utilizado su puesto en Bruselas para dirigirse a las víctimas, presumiendo incluso de gestión, como ya hiciera durante sus comparecencias en el Congreso de los Diputados y el Senado, cuando desvió toda la culpa hacia Carlos Mazón, único cargo público que ha dimitido.

Durante el acto se ha presentado el informe sobre la movilización del Fondo de Solidaridad tras la dana, por el que se pretenden destinar casi mil millones en ayudas a Valencia. Una medida que se vota en el Pleno del Parlamento europeo este jueves. Se trata de una promesa similar a la del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha pagado todavía la mitad de las ayudas prometidas, ni ha renovado las infraestructuras necesarias para que la zona regrese a la normalidad.

Más de un año después de la DANA que se cobró 229 vidas, Ribera intenta homenajear a las víctimas que en su día dejó abandonadas. Durante aquella tragedia, la entonces ministra estaba en Bruselas promocionando su candidatura europea. "No sé cuál es el reproche", llegó a replicar en el Senado ante las acusaciones del PP por su ausencia en la primera reunión sobre la dana.

El Gobierno de Pedro Sánchez utiliza ahora la catástrofe de la dana para cuestionar la gestión del Partido Popular en las comunidades autónomas, cuando el mismo día de la tragedia la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, decidió mantener el debate para repartirse RTVE. Hoy son los primeros en rendir homenaje a las víctimas y en hablar en su nombre, pese a que en los días posteriores a la tragedia Sánchez pronunció su polémica frase: "Si necesitan ayuda que la pidan".

Pedro Sánchez y sus ministros, junto a la exvicepresidenta del Gobierno Ribera, fueron citados este martes para comparecer en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Sin embargo, todos rehusaron acudir a dar explicaciones sobre la gestión de la dana. En el Ejecutivo se amparan en la dimisión del presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, para eludir responsabilidades. Mazón, que ya compareció en la comisión este martes, se presentará el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para reconocer de nuevo sus "errores". Por su parte, la comparecencia del Ejecutivo en dicha comisión de investigación no se prevé hasta principios del verano de 2026.