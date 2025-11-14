La agenda internacional de Ábalos sigue creciendo: Cuba se suma a las rutas posteriores a su destitución como ministro

La UCO tiene ya un dibujo muy bien perfilado de los movimientos internacionales de José Luis Ábalos tras su destitución como ministro. Su exmujer, Carolina Perles, afirmó que para buscar el dinero del exministro era conveniente seguir su pasaporte. Y la investigación ha seguido esa pista y las conversaciones de Koldo García Izaguirre, quien no dudaba en afirmar que había hecho "sus deberes" en cada una de las visitas sospechosas. Pues bien, en esas rutas ha surgido Cuba, otro país donde el intercambio de información financiera o fiscal es imposible con España y donde no suele ser muy habitual hacer operaciones a menos que se cuente con el respaldo político de la dictadura comunista.

Un mensaje clave de Koldo

"Muy buenas siento molestar pero aquí no tengo mucha cobertura me dice el jefe que si se puede arreglar todo para el martes en vez del miércoles ya que tiene que esperar diez días luego para la firma de toda la operación de las casas ya que tenemos viaje a Cuba y tiene que firmar después de diez días", señalaba Koldo el 12 de diciembre de 2021 en las conversaciones captadas por el caso Hidrocarburos. La casa en cuestión era el chalé de La Alcaidesa. La operación inmobiliaria es ya conocida: a cambio de la obtención de la licencia de Villafuel, Ábalos iba a recibir un chalé en esa urbanización ubicada en Cádiz. Pero la inmensa actividad internacional de un Ábalos ya sin cargo en el Ejecutivo se entremezcló con la entrega de la casa.

El viaje a Cuba, además, era una escala en una travesía mayor: "Estamos en Colombia y volvemos a España solo por ese tema", siguió detallando Koldo. "Ya hice mis deberes aquí", señaló el asesor para todo de Ábalos.

WhatsApp incluido en el sumario.

El papel de Colombia en la reorganización

Y Colombia era una país estrella en la reorganización de Ábalos tras su salida del Ministerio.

El exministro de Transportes, tras abandonar en julio de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez, tuvo más visitas aceleradas. Por ejemplo, también acompañó a Guinea Ecuatorial a Koldo en una visita rodeada de intentos de negocio. El exministro acudió a Malabo, la capital guineana, en agosto de 2021 y volvió a hacerlo a principios de 2022, según la investigación. En ambos viajes, Koldo se centró en gestiones de representación de la empresa Instalibero District SL, administrada por el empresario Manel Sallés Carceller, que le habría transferido desde marzo de 2022 un total de 20.416 euros "en concepto de empleado por cuenta ajena".

La UCO, por otra parte, ha encontrado ya la pista de inmuebles adquiridos en Perú. En teoría, vinculados a la fundación de Ábalos, Fiadelso, pero que están puestos a propiedad personal del exministro. Es más, la UCO ha detectado todo un ir y venir de los Ábalos a Colombia, justo el país desde el que el exnúmero 2 de Sánchez habría recibido dinero hasta fechas recientes remitido por una sociedad o negocios de su hijo, Víctor Ábalos.

Los viajes de Víctor Ábalos

"Víctor Ábalos habría viajado desde Madrid a Colombia en numerosas ocasiones: 28/11/2016; 29/09/2018; 29/10/2019; 24/04/2019; 21/09/2019; 12/12/2019; 02/02/2020; 19/05/2023; 16/06/2023; 19/09/2023", señala la UCO. "Además, también habría realizado otros viajes en los que iría acompañado de familiares: 08/02/2015 acompañado de su padre, Ábalos. 10/11/2015 acompañado de su padre, Ábalos. 10/12/2022 acompañado de su padre, Ábalos, y Koldo". Y también aparece más familia: "Así como otras dos personas más del entorno familiar (Andrea y Rocío Ábalos Perles)" que habrían acudido al viaje del 10 de diciembre de 2022.

La UCO lo resume de la siguiente manera: "Cabe señalar que en varias ocasiones Víctor Ábalos ha viajado a Colombia, siendo en diciembre de ese mismo año (2022) cuando lo hizo de manera conjunta con su padre y Koldo, así como con Andrea y Rocío Ábalos Perles —hija de Ábalos—".

Todo ello en un contexto en el que se entremezcla la labor de la trama: "Continuando con otra de las grabaciones realizadas por Koldo que arroja información sobre la participación de Víctor Ábalos en la situación económica de su padre, se considera relevante traer a colación la efectuada el día 23 de noviembre de 2023, durante un encuentro mantenido entre el propio Ábalos y Koldo. Ese día, Ábalos expresó a Koldo que ya no disponía de dinero. Ante tal afirmación, Koldo le reprochó cómo había podido gastar 470.000€ en el plazo de dos años, sugiriendo que su hijo —Víctor Ábalos— debería conservar parte de ese dinero", señala el informe de los investigadores.

Una conversación sobre el dinero

En esa conversación, fue el propio Ábalos el que confesó a Koldo los movimientos de dinero:

"A: ¿Qué?

K: Y te vas a Europa ¿no?

A: Yo que sé Koldo... Yo solo sé que no tengo un puto duro... pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas

K: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo... por cojones

A: Sí, me va dando mil, cuatro mil... y aun así, aun así, (ininteligible) solamente en alquileres yo me he gastado un huevo... y he estado en Madrid... un huevo... y con más de cincuenta y tantos mil".

A raíz de esta conversación, de hecho, "Koldo propuso contactar con Víctor Ábalos para que le entregara 1.000 € mensuales. El objetivo sería destinar esa cantidad al abono de "la pensión al niño", recoge la UCO en sus informes.