Puente se niega a aplicar la enmienda que obliga a Renfe a indemnizar a los viajeros por retrasos

El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intenciones de aplicar la enmienda aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados para que Renfe recupere las indemnizaciones a los viajeros por retrasos en los trenes. Desde el pasado mes de julio ya sólo se abonan compensaciones por demoras superiores a 60 minutos, cuando antes era a partir de 15.

El ministerio de Óscar Puente busca fórmulas para impedirlo. "Ya veremos qué recorrido tiene", dijo poco después de conocerse que la medida había salido adelante. La compañía ferroviaria tampoco está por la labor de recuperar estos pagos, ya que se ha ahorrado sólo los últimos meses más de 70 millones de euros, y "evaluará la fórmula para seguir con la norma actual".

La enmienda contradice la ley aprobada antes del verano, por lo que se abre la puerta a un nuevo choque institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, después de que Sánchez avisara hace meses de que gobernaría de espaldas al Parlamento, que le ha dado la espalda, según la amenaza de Junts, sin que haya surtido efecto en su ánimo de seguir en la Moncloa.

El Partido Popular ha avisado al ministro de que "¡claro que los viajeros cobrarán indemnizaciones!". "¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso, que van a buscar la fórmula de no cumplirla? ¿Pero qué gobierno tenemos en España? ¿Qué gobierno de vagos y maleantes tenemos en España?", se ha preguntado el secretario general, Miguel Tellado.

También la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha escrito en X "lo de Puente es muy sencillo: si el Congreso aprueba algo que no le gusta, él decide que no lo cumple. Ese es el respeto del Gobierno a la voluntad de los españoles. Las indemnizaciones por retraso en Renfe se recuperarán, quiera o no quiera el ministro".

El PP logró también sacar adelante una enmienda para no eliminar paradas de autobús en servicios urbanos. Una medida que perjudicaba, sobre todo, a las zonas rurales. El objetivo era agilizar el servicio pero provocando un perjuicio a los usuarios al tener que desplazarse más para poder coger el transporte público.