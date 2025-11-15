Menú
Bolaños, a punto de caer: la prueba de su implicación total en la cloaca del PSOE

Carlos Cuesta repasa la implicación de Bolaños en la cloaca.

El audio salpica al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños, al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"Cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente". Leire Díez y Dolset estaban intentando que Stampa volviera a la Fiscalía Anticorrupción y además de lo anteriormente comentado, admitieron los brazos ejecutores de la cloaca que Sánchez y Bolaños estaban al tanto.

