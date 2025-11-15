El PP lleva al Congreso la injerencia de China en España a través de Zapatero y Sánchez

La cercanía del Gobierno de Pedro Sánchez a China es un asunto que preocupa desde hace tiempo en Europa, donde intentan reducir la dependencia del gigante asiático tras lo ocurrido durante la pandemia. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha puesto en su punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con Pekín, tras declarar guerra comercial al país y a compañías como Huawei.

Esta misma semana, los Reyes de España visitaban de manera oficial China y se reunían con el presidente Xi Jinping. Moncloa les obligaba, incluso, a protagonizar una controvertida imagen al participar en una ofrenda floral en la plaza de Tiananmen. Una prueba más de la sintonía de Sánchez con Pekín.

Una situación que ha alertado al Partido Popular y por la que ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para destapar las verdaderas relaciones de España con el Gobierno chino y su injerencia en nuestro país a través de sus servicios secretos, según la información a la que ha accedido Libertad Digital.

Entre las medidas puestas en marcha por el grupo de Ester Muñoz, llevarán a cabo varias interpelaciones al Ejecutivo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para obtener respuesta oral sobre "¿cuál es el grado de penetración de los servicios de inteligencia de China en España?" o "¿qué medidas propagandísticas chinas o rusas han difundido operaciones de desinformación e influencia en la opinión pública y en la toma de decisiones en España durante los últimos años?"

Preguntarán también al Gobierno si "¿tiene constancia el Gobierno de la creación de redes de influencia en las altas esferas del gobierno para ejercer presión sobre temas de especial sensibilidad o interés?". El PP se refiere al informe de Seguridad Nacional del año 2023 que alertaba de la penetración de China en Europa y, en concreto, en España.

Seguridad Nacional alerta de la injerencia China

Este documento recogía textualmente que "en España, China continúa desarrollando diversas capacidades que podrían ser empleadas para la ejecución de una estrategia híbrida. Los objetivos están enfocados a la obtención de información política, militar o científico-tecnológica, así como a la construcción de redes de influencia en las altas esferas de poder político y económico, con capacidad para ejercer presión sobre temas de especial interés o sensibilidad".

En lo que se refiere a Europa, el documento alertaba de que "los servicios de inteligencia de China siguen muy activos en la obtención de información sobre decisiones de la UE y de la OTAN, especialmente las relativas a la posición de la UE en temas de interés para China, y a la posible proyección de la Alianza Atlántica en el ámbito Indo-Pacífico".

"Para ello, siguen captando y dirigiendo desde China a fuentes europeas próximas a los ámbitos mencionados. Por otra parte, sigue creciendo el empleo por parte de los servicios de inteligencia chinos de agentes no tradicionales, tanto para la obtención de información, especialmente en el ámbito científico/tecnológico, como para la injerencia en decisiones de la Administración que afecten a los intereses de China".

El polémico contrato con Huawei

El pasado verano, Interior tuvo que dar marcha atrás con un contrato suscrito con Huawei ante las quejas de EEUU y Bruselas, que alertaron del peligro de injerencia rusa y de riesgo para la seguridad del continente por la red de espionaje de Pekín. Volvió a licitarlo pero sin excluir a Huawei, saltándose en parte las exigencias internacionales. España mantiene con esta compañía china varios contratos, tal y como publicó este periódico.

Por ello, el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para obtener respuesta por escrito:

- "¿Considera el Gobierno que la adjudicación del sistema de escuchas a Huawei es compatible con las Líneas de Actuación 14 y 15 de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que ordenan reforzar las capacidades de Inteligencia frente a actores hostiles y garantizar un marco seguro para la protección de información clasificada?".

- "¿Qué evaluación de riesgo ha realizado el Gobierno, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Mando Conjunto del Ciberespacio, sobre la participación de Huawei en el sistema nacional de interceptaciones judiciales, a la luz de la Ley de Inteligencia Nacional y las advertencias de la OTAN sobre proveedores de alto riesgo?".

- "¿Ha recibido el Gobierno alguna comunicación formal o informal de las autoridades de Estados Unidos, de la OTAN o de socios europeos advirtiendo de posibles restricciones en el intercambio de inteligencia con España tras el contrato con Huawei?".

- "¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar que la colaboración tecnológica con Huawei no compromete el principio de confianza recíproca entre aliados, elemento esencial del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y de la cooperación OTAN-UE?".

- "¿Cómo justifica el Gobierno que España mantenga contratos con un proveedor calificado por la Comisión Europea como "de alto riesgo" (Huawei), en contradicción con las recomendaciones del Consejo de la UE y de la "caja de herramientas" 5G adoptada en 2020?".

- "¿Qué comunicaciones ha recibido el Gobierno de la Comisión Europea respecto al contrato con Huawei, y qué medidas ha previsto adoptar el Ministerio del Interior para alinearse con el marco de ciberseguridad europeo?".

- "¿Valoró el Gobierno alternativas de proveedores europeos o nacionales con solvencia técnica equivalente, en línea con la recomendación de la presidenta de la Comisión Europea de reforzar la autonomía industrial y tecnológica de defensa europea (Declaración Von der Leyen, 4 de marzo de 2025)?".

- "¿Qué medidas se han previsto para mitigar una eventual dependencia tecnológica o de soporte por parte de Huawei en sistemas críticos de seguridad interior o defensa, conforme a la revisión prevista del reglamento europeo de ciberseguridad?".

- "¿Por qué motivo no se informó previamente a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la intención de adjudicar a Huawei el contrato de escuchas judiciales, pese a tratarse de un sistema con implicaciones directas sobre la seguridad nacional y las relaciones con aliados?".