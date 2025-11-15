El juez Peinado sigue recibiendo negativas a investigar el rescate de Air Europa. Y ello, a pesar de que el magistrado instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dedicado una amplia explicación a este asunto en su auto de procesamiento al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama por la pieza inicial del caso PSOE-Koldo en la que se han investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID.

La argumentación del Supremo ha reservado un llamativo espacio para un caso que no termina de investigarse: el caso Air Europa. Hasta en dos ocasiones en uno de sus últimos autos, el Supremo deja constancia de las nutridas relaciones de la trama con el rescate de la aerolínea. Y lo hace para detallar unos comportamientos difícilmente justificables. Todo ello mientras el juez Peinado sigue reclamando poder investigar un rescate en el que tuvieron relación la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y el propio Pedro Sánchez antes, durante y hasta después de la solicitud oficial del rescate y del paso al Consejo de Ministros para su aprobación por 475 millones de euros –75 millones más de los reclamados inicialmente–.

Gestiones para la financiación pública de Air Europa

"Gestiones para la financiación pública (rescate) de Air Europa", se titula sin gran disimulo el apartado reservado en el auto para el polémico rescate. "Como se ha señalado ya, las repetidas entregas de dinero que el Sr. de Aldama Delgado podría haber venido realizando en favor de don José Luis Ábalos y don Koldo García tenían también por objeto que éstos facilitaran a aquél la ágil práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar con diferentes departamentos de la Administración Pública, desplegando la influencia del ministro al respecto con dicha finalidad, tanto en beneficio propio como de los terceros en defensa de cuyos intereses actuaba el Sr. de Aldama Delgado".

¿Y a qué se refiere? Pues entre otras cosas, a Air Europa: "Promoviendo entonces el Sr. de Aldama los intereses de la compañía Air Europa, compañía a la que en ese momento asesoraba, y en el contexto de la crisis empresarial generada como consecuencia de la pandemia del Covid-19, don José Luis Ábalos Meco, siempre sirviéndose de su asesor don Koldo García, pudo promover por encargo de aquél, el Sr. de Aldama, la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, emitida el día 8 de agosto de 2020, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública".

Y la gestión tuvo premio: "A cambio de la difusión por los medios de comunicación de dicha nota de prensa elaborada por el MITMA –que naturalmente beneficiaba a Air Europa tranquilizando a sus acreedores al transmitir a éstos que aquélla iba a obtener determinado respaldo financiero público–, podría haber obtenido el entonces Ministro el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días –concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020– cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la esposa de don Koldo García".

Pagos del chalet y gratificación vinculada a la nota de prensa

Y esa renta fue satisfecha en la cantidad de 1.800 euros desde una cuenta titulada por la esposa de don Koldo, y los 8.000 euros restantes, por el propio don Koldo García Izaguirre. El dinero empleado para hacer estos pagos procedería del propio Sr. de Aldama o de la empresa cuyos intereses éste representaba y habría sido entregado como gratificación a cambio de la publicación de dicha nota de prensa". La empresa era la propia Air Europa.

En otro apartado del auto se amplía la referencia sospechosa: "Por lo que respecta al hecho que se describe en la letra e), –Air Europa–, ciertamente aparece justificado que don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado actuaba en esas fechas por cuenta e interés de la compañía Air Europa. De este modo, promoviendo el Sr. de Aldama los referidos intereses, y en el contexto de la crisis empresarial generada como consecuencia de la pandemia del Covid-19, don José Luis Ábalos Meco, siempre en el marco del acuerdo inicial y siempre sirviéndose para ello de su entonces asesor don Koldo García Izaguirre, pudo promover por encargo de aquel, del Sr. de Aldama, la publicación" de la citada nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, "mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública".

Y, "a cambio de la difusión por los medios de comunicación de la referida nota de prensa elaborada por el MITMA" podría haber obtenido el entonces ministro el "gratuito disfrute de un chalet vacacional en la localidad de Marbella durante varios días".

"La referida nota de prensa fue publicada el día 8 de agosto de 2020. El chalet vacacional lo disfrutó el Sr. Ábalos Meco, en compañía de parte de su familia, entre los días 12 y 23 de agosto de 2020, por un importe de 8.900 euros, arrendamiento que habría sido formalizado, como acaba de señalarse, por la esposa de don Koldo que aparecería en el contrato como arrendataria", vuelve a explicar el juez instructor. "Después de la publicación en los medios de la nota de prensa" se le envió un mensaje a Ábalos "en el que le decía: Te comento: todo esto sale gratis," acompañando al mismo la fotografía del mencionado chalet".